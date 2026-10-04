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SALVADOR

Suspeito morre e outro é preso após dupla tentar roubar homem em Stella Maris

Dupla teria abordado um homem, que reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra os suspeitos

Leilane Teixeira
Por
O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Magalhães anunciou novos prazos para concurso da PMBA
O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Magalhães anunciou novos prazos para concurso da PMBA - Foto: Divulgação | PMBA

Um homem morreu e outro foi preso após uma tentativa de roubo no bairro de Stella Maris, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Segundo a Polícia Civil, a dupla teria abordado um homem, que reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra os suspeitos.

Um deles, identificado como Edgar Pereira Costa Filho, de 27 anos, foi atingido e morreu ainda no local. O comparsa foi baleado no braço direito e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado sob custódia policial.

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De acordo com informações levantadas durante as diligências, os dois são investigados por envolvimento em outros roubos praticados na região.

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Suspeito custodiado

Durante o atendimento médico, o suspeito sobrevivente foi interrogado por policiais civise, conforme a corporação, confirmou a participação na tentativa de roubo.

O homem foi autuado em flagrante e, após receber alta médica, deverá ser encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A ocorrência é investigada pelo Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC), do DHPP. A Polícia Civil também apura as circunstâncias do caso e busca esclarecer a autoria dos disparos que atingiram os dois suspeitos.

Um simulacro de arma de fogo foi apreendido no local.

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Tags

Polícia Civil roubo Salvador Stella Maris

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