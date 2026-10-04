SALVADOR
Suspeito morre e outro é preso após dupla tentar roubar homem em Stella Maris
Dupla teria abordado um homem, que reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra os suspeitos
Um homem morreu e outro foi preso após uma tentativa de roubo no bairro de Stella Maris, em Salvador, na manhã deste domingo (4). Segundo a Polícia Civil, a dupla teria abordado um homem, que reagiu à ação criminosa e efetuou disparos contra os suspeitos.
Um deles, identificado como Edgar Pereira Costa Filho, de 27 anos, foi atingido e morreu ainda no local. O comparsa foi baleado no braço direito e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado sob custódia policial.
De acordo com informações levantadas durante as diligências, os dois são investigados por envolvimento em outros roubos praticados na região.
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Suspeito custodiado
Durante o atendimento médico, o suspeito sobrevivente foi interrogado por policiais civise, conforme a corporação, confirmou a participação na tentativa de roubo.
O homem foi autuado em flagrante e, após receber alta médica, deverá ser encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A ocorrência é investigada pelo Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC), do DHPP. A Polícia Civil também apura as circunstâncias do caso e busca esclarecer a autoria dos disparos que atingiram os dois suspeitos.
Um simulacro de arma de fogo foi apreendido no local.