POLÍCIA
Corpo de homem é encontrado em Narandiba; morte ainda é um mistério
O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis
Por Evellyn Teixeira
| Atualizada em
O corpo de um homem identificado pelo primeiro nome de Salomão foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro de Narandiba, em Salvador.
Morador de Narandiba
Segundo as informações iniciais, Salomão era morador da região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte ou sobre o que teria provocado o óbito.
Ainda não há informações sobre a identidade de possíveis envolvidos ou sobre as circunstâncias em que o corpo foi localizado.
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Polícia é procurada
O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.
O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis.