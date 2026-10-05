Corpo de homem é encontrado em Narandiba; morte ainda é um mistério

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O corpo de um homem identificado pelo primeiro nome de Salomão foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 5, no bairro de Narandiba, em Salvador.

Morador de Narandiba

Segundo as informações iniciais, Salomão era morador da região. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da morte ou sobre o que teria provocado o óbito.

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Ainda não há informações sobre a identidade de possíveis envolvidos ou sobre as circunstâncias em que o corpo foi localizado.





Polícia é procurada

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.

O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis.