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ELEIÇÕES 2026

Niltinho revela fator decisivo para a vitória de Jerônimo e aliados

Deputado estadual reeleito pelo PSD avaliou campanha e destacou crescimento da legenda na Alba

Yuri Abreu
Por
Deputado estadual Niltinho (PSD)
Deputado estadual Niltinho (PSD) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O deputado estadual Niltinho (PSD) avaliou que a “unidade” entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e os partidos aliados foi um dos fatores que contribuíram para o resultado eleitoral no domingo, 4.

Em entrevista ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 5, o parlamentar, reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), também destacou o fortalecimento do PSD na Casa.

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Niltinho deixa PP e colhe frutos no PSD

Niltinho migrou para o PSD durante o atual ciclo eleitoral e passou a integrar uma legenda que reúne nomes de destaque na disputa proporcional. Segundo ele, que era do PP, a decisão foi tomada com consciência diante da estrutura partidária e da presença de parlamentares com votação expressiva.

“A nossa decisão de entrar no PSD foi com muita consciência. O PSD mostrou mais uma vez que tem nomes puxadores de voto. Foi uma campanha muito em conjunto. O PSD demonstrou também que é um partido aliado e parceiro do governador Jerônimo e do presidente Lula na Bahia”, afirmou.

PSD terá a segunda maior bancada da Alba

Na avaliação do deputado, a relação entre o governo estadual e os partidos que integram a base contribuiu para o desempenho da legenda nas urnas. O PSD elegeu nove deputados estaduais e terá a segunda maior bancada da Alba na próxima legislatura, atrás apenas da federação PT-PV-PCdoB, com 14 parlamentares.

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“O movimento que existe é de um clima de união, uma relação de unidade entre o governador Jerônimo e os partidos aliados. Eu acho que isso foi determinante para que a gente chegasse na reta final e pudesse começar como reeleição para ter a vitória”, declarou.

PSD tem bons nomes na suplência e que podem ser aproveitados, diz Niltinho

Niltinho também ressaltou a qualidade dos quadros do PSD e afirmou que a legenda conta com nomes que ficaram na suplência e podem ser aproveitados pelo governo em um eventual próximo mandato.

Para ele, a bancada chega fortalecida à próxima legislatura pela quantidade de parlamentares e pela atuação alinhada ao projeto político do partido.

Niltinho elenca desafio da bancada governista na próxima legislatura

Ao comentar os desafios da bancada governista, o deputado afirmou que, nos últimos quatro anos, o governo não contou com maioria absoluta na Alba, mas recebeu apoio dos parlamentares em projetos que considerou importantes.

Para o próximo mandato, disse que o PSD pretende manter a atuação em defesa de pautas que considere de interesse da população baiana, respeitando o papel da oposição.

“A gente vai manter esse ritmo mesmo, de fortalecer a Casa, respeitando a oposição, o papel da oposição, mas sempre defendendo dentro da Casa a unidade da base. Se forem colocadas pautas para votação que são de interesse do povo baiano, a gente vai estar junto”, afirmou.

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Alba eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Niltinho

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