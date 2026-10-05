Rowenna analisa vitória de Jerônimo e aponta "fruto do trabalho"

A ex-secretária de Educação e eleita deputada estadual, Rowenna Brito (PT), atribuiu a votação do governador Jerônimo Rodrigues no primeiro turno ao trabalho realizado pela gestão estadual. Em entrevista ao portal A TARDE nesta segunda-feira, 5, ela afirmou que a vitória sobre ACM Neto (União Brasil), com uma diferença superior a 12 pontos percentuais, foi resultado do reconhecimento da população às entregas do governo em áreas como educação, saúde e segurança alimentar.

“Bons resultados, isso eu não tenho dúvida nenhuma que é fruto do trabalho do nosso time, do governador Jerônimo, o governador Jerônimo que não descansa um minuto, que faz entregas concretas na mudança da vida das pessoas. Eu atribuo 100% a esse compromisso que ele tem com a vida das pessoas, seja na parte na pauta da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico, da segurança alimentar com a questão do Bahia sem fome”, avaliou a ex-secretária de Educação.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A petista também relacionou o resultado ao histórico político do grupo que tem Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner como principais referências no Executivo estadual.

“Eu não tenho dúvidas que o povo reconheceu, né, o trabalho prestado pelo governador Jerônimo, pelo nosso time, essa com o histórico também de Wagner, de Rui. O resultado das eleições de Rui e de Wagner é uma aprovação do que nós estamos fazendo na Bahia”, declarou.

Votação expressiva

Eleita com 137.266 votos, Rowenna também avaliou os fatores que contribuíram para sua votação. A deputada atribuiu parte do resultado ao trabalho desenvolvido durante sua passagem pela Secretaria da Educação.

“Eu atribuo esse resultado primeiro às entregas na Secretaria da Educação. Eu não tenho dúvida nenhuma das nossas novas escolas de educação em tempo integral, dos programas como Bolsa Presença, dos programas de pesquisa, de inovação, de ciências, de toda essa rede que nós construímos na educação, mas também da minha relação construída com a educação”, destacou a deputada eleita.

Rowenna salientou ainda a aproximação com a juventude durante a pré-campanha e a campanha eleitoral. Segundo ela, a participação desse público foi um dos principais elementos da estratégia adotada pela equipe.

“A relação afetiva, o contato direto com as pessoas, o protagonismo das juventudes. Se você olhar o quadro da política, eu sou jovem, então eles têm uma identidade comigo, a juventude tem uma identidade comigo”, comentou Rowenna ao A TARDE.

Campanha por Lula

Com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminando o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, Rowenna afirmou que pretende retomar imediatamente as atividades de campanha em favor do petista.

“Amanhã eu começo a fazer campanha, já tenho reunião amanhã de manhã. A energia vai ser a mesma, nós vamos para as ruas, já marquei agenda nos territórios, com municípios onde a gente teve uma expressiva votação”, afirmou.

A deputada disse que pretende retornar aos municípios onde teve bom desempenho para agradecer aos eleitores e reforçar a defesa da reeleição de Lula.

“Nós já vamos voltar no município, primeiro para agradecer as pessoas, os votos de confiança, porque as pessoas têm identidade, construíram pertencimento e identidade com a gente, então eu vou voltar para agradecer os votos, mas também para dizer: ‘não faz sentido ter governador Jerônimo, os nossos dois senadores, a deputada Rowenna e não ter presidente Lula’. Essa conta não fecha”, declarou Rowenna.