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ELEIÇÕES

Reviravolta no RJ pode dar vitória a bolsonarista no 1º turno

Candidato desiste de recurso na Justiça e muda cenário

Cássio Moreira
Por
Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio de Janeiro
Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Uma reviravolta na Justiça Eleitoral pode dar ao bolsonarista Douglas Ruas (PL) a vitória no 1º turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro.

Terceiro colocado na corrida eleitoral, Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso apresentado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após ter sua candidatura ao executivo fluminense indeferida. Assim, os votos recebidos serão definitivamente declarados nulos.

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Caso o cenário se confirme, a redistribuição da contagem de votos faz com que Ruas ultrapasse os mais de 50% dos votos válidos.

Eleição no Rio de Janeiro

Douglas Ruas foi o candidato mais votado no Rio de Janeiro, terminando o primeiro turno com 49.27% dos votos válidos, contra 42.76% de Eduardo Paes, ex-prefeito da capital de mesmo nome.

Douglas é ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e foi escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a corrida presidencial, avançando ao segundo turno.

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