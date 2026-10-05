Reviravolta no RJ pode dar vitória a bolsonarista no 1º turno

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma reviravolta na Justiça Eleitoral pode dar ao bolsonarista Douglas Ruas (PL) a vitória no 1º turno na eleição para o governo do Rio de Janeiro.

Terceiro colocado na corrida eleitoral, Anthony Garotinho (Republicanos) desistiu do recurso apresentado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), após ter sua candidatura ao executivo fluminense indeferida. Assim, os votos recebidos serão definitivamente declarados nulos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso o cenário se confirme, a redistribuição da contagem de votos faz com que Ruas ultrapasse os mais de 50% dos votos válidos.

Eleição no Rio de Janeiro

Douglas Ruas foi o candidato mais votado no Rio de Janeiro, terminando o primeiro turno com 49.27% dos votos válidos, contra 42.76% de Eduardo Paes, ex-prefeito da capital de mesmo nome.

Douglas é ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e foi escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputa a corrida presidencial, avançando ao segundo turno.