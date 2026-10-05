Bancada feminina ganha força no Senado após eleições

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A eleição deste domingo, 4, ampliou a presença feminina no Senado. Das 54 vagas que estavam em disputa, 12 foram conquistadas por mulheres. Elas se juntam a outras quatro senadoras já eleitas em pleitos anteriores, formando a maior bancada feminina da história da Casa.

Com 16 mulheres entre os 81 senadores, a representação feminina passa a corresponder a cerca de 20% das cadeiras. O recorde anterior havia sido registrado em 2002, quando oito mulheres foram eleitas para o Senado.

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Apesar do aumento da representação, a bancada feminina não possui unidade política. Das 16 senadoras titulares, 11 integram partidos classificados no texto como de perfil conservador ou liberal na economia, enquanto cinco estão em legendas de esquerda ou centro-esquerda.

Entre as 12 eleitas neste ano, três são de partidos de esquerda ou centro-esquerda. Marília Campos e Samanda de Lula foram eleitas pelo PT, em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte, respectivamente. Em Pernambuco, Marília Arraes conquistou uma vaga pelo PDT.

PL elege três senadoras

O PL, partido de Flávio Bolsonaro, elegeu três mulheres para o Senado. Carol de Toni foi eleita por Santa Catarina, enquanto Michelle Bolsonaro e Bia Kicis conquistaram vagas pelo Distrito Federal.

Com as duas novas eleitas, o Distrito Federal passa a ter uma bancada composta exclusivamente por mulheres. Michelle Bolsonaro e Bia Kicis se juntam a Damares Alves, eleita para o Senado em 2022.

Além de Michelle Bolsonaro e Marília Arraes, outras eleitas possuem vínculos familiares com figuras da política:

Rayssa Furlan (Podemos-AP), esposa do governador eleito do Amapá, Dr. Furlan (PSD);

Gracinha Caiado (União-GO), esposa do candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD);

Teresa Surita (MDB-RR), ex-esposa do ex-senador Romero Jucá;

Mara Rocha (Republicanos-AC), irmã do ex-deputado federal e ex-vice-governador do Acre, Major Rocha;

Marina JHC (PSDB-AL), esposa do governador eleito de Alagoas, JHC (PSDB).

Senadoras que permanecem na Casa e quem sairá

As novas parlamentares passam a integrar a bancada feminina ao lado de Teresa Leitão (PT-PE), Tereza Cristina (PP-MS) e Professora Dorinha (União-TO). Dorinha está atualmente afastada do mandato para disputar o governo do Tocantins.

Entre as senadoras que disputaram outros cargos nas eleições deste ano, não foram eleitas:

Leila Barros (PDT-DF)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Soraya Thronicke (PSB-MS)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Daniella Ribeiro (PP-PB).

Além delas, também deixam o Senado:

Dra. Eudócia (PSDB-AL)

Roberta Acioly (Republicanos-RR)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Estas haviam chegado à Casa como suplentes e posteriormente assumiram a titularidade dos mandatos.