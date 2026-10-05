Família Bolsonaro supera crise e vira a grande vencedora da eleição

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A família Bolsonaro é a grande vencedora das eleições nacionais deste domingo, 4. Com 100% das urnas apuradas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) vai para o segundo turno da disputa presidencial liderando um resultado histórico contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao todo, Flávio obteve 56.104.503 votos, contra 53.879.538 votos de Lula. Além do êxito inicial na corrida para o Planalto, o clã Bolsonaro conseguiu emplacar quatro nomes no Congresso Nacional, encabeçados pela vitória da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), eleita senadora pelo Distrito Federal.

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Se junta a Michelle o enteado Carlos Bolsonaro, eleito senador pelo PL de Santa Catarina. Já na Câmara dos Deputados, Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), fará companhia ao sobrinho Jair Renan (PL), eleito deputado em terras catarinenses.

Michelle Bolsonaro foi eleita para o Senado no Distrito Federal - Foto: Divulgação | Flickr

A vitória da família nas urnas acontece pouco mais de um ano após a condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, reforçando a posição de protagonismo do clã no cenário político nacional.

Flávio supera Bolsonaro nas urnas no 1º turno

Os 56.104.503 de votos conferidos a Flávio neste domingo, 4, superam os 51.072.345 de votos recebidos por seu pai, o então presidente Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno da eleição de 2022.

Na ocasião, Bolsonaro terminou o primeiro turno em segundo lugar, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acabou sendo eleito no segundo turno.

Em 2022, Bolsonaro venceu em 12 estados e no Distrito Federal no primeiro turno, enquanto Flávio foi o candidato mais votado em 14 estados e Distrito Federal, tendo um desempenho melhor que o pai nas unidades federativas.

Michelle Bolsonaro e Carlos Bolsonaro no Senado

Pioneira ao se tornar a única ex-primeira-dama presidencial, até o momento atual, a se eleger para um federal, Michelle Bolsonaro obteve 29.05% dos votos válidos na disputa pelo Senado no Distrito Federal.

Já Carlos Bolsonaro, eleito para o Senado em Santa Catarina, fez um caminho político diferente. O filho do ex-presidente Bolsonaro construiu sua carreira política no Rio de Janeiro, onde teve sucessivos mandatos como vereador da capital fluminense.

Carlos anunciou no ano passado a mudança de domicílio eleitoral, parte da sua estratégia no maior reduto do bolsonarismo no país. O agora senador eleito, entretanto, enfrentou uma resistência inicial no processo.

Alvo do senador derrotado Espiridião Amin (PP), Carlos também encarou resistência por parte dos bolsonaristas catarinenses, mas acabou vencedor nas urnas.

Jair Renan e Renato Bolsonaro na Câmara Federal

Santa Catarina também elegeu Jair Renan (PL), o filho ‘04’ de Bolsonaro, para o cargo de deputado federal. Vereador em Balneário Camboriú, o agora deputado federal eleito obteve 131.555 dos votos.

Já Renato Bolsonaro (PL) foi o escolhido da família para ocupar o espaço deixado por Eduardo Bolsonaro, hoje no exterior, em São Paulo.

Irmão de Bolsonaro, o candidato teve 379.312 de votos, sendo um dos mais votados para a Câmara Federal em São Paulo.