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ELEITA PARA O SENADO

Michelle Bolsonaro é a 1ª ex-primeira-dama a exercer cargo eletivo

Mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela conseguiu uma vaga no Senado

Edvaldo Sales
Por
Mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela conseguiu uma vaga no Senado
Mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela conseguiu uma vaga no Senado - Foto: Divulgação | PL
Eleições 2026

Michelle Bolsonaro (PL-DF), mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se tornou a primeira ex-primeira-dama do Brasil a ocupar um cargo eletivo. Ela conseguiu uma vaga no Senado pelo Distrito Federal com 938.496 votos. Esta é a primeira vez que ela concorre a um mandato político.

Antes de Michelle, a ex-primeira-dama Rosane Malta, ex-mulher de Fernando Collor de Mello, concorreu ao cargo de deputada estadual em Alagoas pelo PHS, em 2018, mas não foi eleita. Na época, ela optou por adotar o nome Rosane Collor durante a campanha mesmo usando apenas Malta há anos.

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Maior bancada feminina da história

Com a vitória de Michelle, o Distrito Federal terá a única bancada 100% feminina no Senado. A outra vaga foi preenchida pela colega de partido, Bia Kicis. Completa o trio Damares Alves (Republicanos-DF), com mandato em exercício.

Após a eleição de 12 novas senadoras neste domingo, 4, o Senado terá a maior bancada feminina da história. Com isso, a bancada chegará a 18 nomes femininos, contando com as que estão exercendo os mandatos atualmente.

A conta inclui a senadora Jussara Lima (PSD-PI), que exerce o mandato por ser suplente do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI). Dessa forma, elas representarão 22,2% das 81 cadeiras do Senado.

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eleições 2026 Michelle Bolsonaro

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