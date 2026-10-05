ELEIÇÕES 2026
Flávio Bolsonaro inicia ofensiva para o 2º turno contra Lula
Candidato do PL à Presidência reúne campanha nesta segunda, 5
O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reúne integrantes da campanha nesta segunda-feira, 5, para definir a estratégia do segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Flávio também deve se reunir nesta segunda com o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para discutir os próximos passos da disputa presidencial.
Tarcísio anunciou a reunião no domingo, 4, e a possibilidade também foi comunicada à equipe do candidato do PL.
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Segundo turno
Flávio e Lula disputarão o segundo turno das eleições presidenciais em 25 de outubro.
Com todas as urnas apuradas, Flávio terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula ficou em segundo, com 45,16%.
Caso Flávio seja eleito, tomará posse aos 45 anos, em 5 de janeiro de 2027, e ocupará o cargo anteriormente exercido por seu pai, Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.
Se Lula vencer, assumirá o quarto mandato presidencial aos 81 anos e será o primeiro brasileiro a ocupar a Presidência da República quatro vezes.