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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro inicia ofensiva para o 2º turno contra Lula

Candidato do PL à Presidência reúne campanha nesta segunda, 5

Ane Catarine
Por
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação/ Charles Vieira
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), reúne integrantes da campanha nesta segunda-feira, 5, para definir a estratégia do segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio também deve se reunir nesta segunda com o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para discutir os próximos passos da disputa presidencial.

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Tarcísio anunciou a reunião no domingo, 4, e a possibilidade também foi comunicada à equipe do candidato do PL.

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Segundo turno

Flávio e Lula disputarão o segundo turno das eleições presidenciais em 25 de outubro.

Com todas as urnas apuradas, Flávio terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03% dos votos, enquanto Lula ficou em segundo, com 45,16%.

Caso Flávio seja eleito, tomará posse aos 45 anos, em 5 de janeiro de 2027, e ocupará o cargo anteriormente exercido por seu pai, Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Se Lula vencer, assumirá o quarto mandato presidencial aos 81 anos e será o primeiro brasileiro a ocupar a Presidência da República quatro vezes.

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