ACM Neto deixa futuro em aberto e sinaliza apoio a Flávio Bolsonaro no 2º turno

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Derrotado na corrida pelo governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), deixou o seu futuro político em aberto na noite deste domingo, 4, após o resultado do primeiro turno eleitoral.

Em coletiva de imprensa, o ex-prefeito de Salvador sinalizou apoio a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na próxima votação no dia 25 de outubro.

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"Não há futuro a falar. Temos que falar do presente. O presente é disputar as eleições neste segundo turno no Brasil. Não vou antecipar aqui porque tenho que conversar com o meu partido, mas eu vejo um horizonte muito claro de mudança no Brasil", disse o líder da oposição.

Aos jornalistas, Neto afirmou que continuará como líder da oposição e diz esperar uma mudança radical na Bahia, caso Flávio Bolsonaro seja eleito para presidência do país.

"Certamente, se o esforço que foi feito para mudar a Bahia nesse momento, não teve êxito por conta dos ataques. [....]. Nós vamos continuar na luta [....]. Quem sabe se isso possa resultar em mudança na Bahia mais próxima do que a gente imagina", afirmou.

Com a queda eleitoral, ACM Neto (União Brasil) anunciou que irá a Brasília para recalcular os seus próximos passos políticos.

"Eu vou a Brasília amanhã à noite, vou me reunir com o meu partido, vou conversar com as principais lideranças do União Brasil a nível nacional para ainda esta semana anunciar a nossa posição em relação à eleição presidencial".