ELEIÇÕES 2026
Jerônimo e ACM Neto votam em Salvador no domingo; confira demais locais no Brasil
A TARDE reuniu os locais de votação dos principais candidatos
Os principais candidatos da Bahia nas disputas pelo governo e pelo Senado votarão em diferentes pontos de Salvador no próximo domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições de 2026.
Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), que disputam o governo da Bahia, votarão nos bairros de Brotas e Canela, respectivamente.
Para facilitar a consulta, A TARDE reuniu os locais de votação dos candidatos que disputam os principais cargos nas eleições deste ano.
Confira abaixo:
Jerônimo Rodrigues
- Local: Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana
- Zona: 007
- Seção: 0014
- Endereço: Rua Waldemar Falcão, 07, Brotas, Salvador - BA
Geraldo Júnior
- Local: Colégio São Paulo
- Zona: 013
- Seção: 0041
- Endereço: Rua Luiz Portela da Silva, 628, Itaigara, Salvador - BA
Jaques Wagner
- Local: Superintendência Federal de Agricultura (SFA)
- Zona: 001
- Seção: 0439
- Endereço: Largo dos Aflitos, s/n, Edifício Ceres, Aflitos, Salvador - BA
Rui Costa
- Local: Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias
- Zona: 018
- Seção: 0002
- Endereço: Estrada da Liberdade, s/n, Liberdade, Salvador - BA
A campanha do PT informou que os horários de votação dos candidatos ainda não foram definidos e deverão ser divulgados posteriormente.
Onde ACM Neto vai votar?
Na oposição, o candidato ao governo da Bahia ACM Neto votará, assim como em 2022, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro do Canela, em Salvador.
O horário da votação de ACM Neto também ainda não foi divulgado.
A TARDE entrou em contato com a assessoria do candidato para saber os locais de votação dos demais integrantes da chapa majoritária e aguarda retorno.
Onde Lula e Flávio Bolsonaro vão votar?
Na disputa pela Presidência da República, os dois principais candidatos votarão no Sudeste.
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votará em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois, seguirá para São Paulo, onde acompanhará a apuração dos votos.
O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) votará pela manhã no Rio de Janeiro. Após votar, ele retornará a Brasília com integrantes da campanha.
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Como consultar o local de votação?
O eleitor também pode consultar o próprio local de votação pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa.
A consulta pode ser feita pelo e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitor pode verificar informações como local de votação, zona e seção eleitoral.
Para fazer a consulta, basta informar os dados solicitados pela Justiça Eleitoral, como nome, número do título de eleitor ou CPF.