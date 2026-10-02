Jerônimo e ACM Neto votam em Salvador no domingo; confira demais locais no Brasil

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Os principais candidatos da Bahia nas disputas pelo governo e pelo Senado votarão em diferentes pontos de Salvador no próximo domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições de 2026.

Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), que disputam o governo da Bahia, votarão nos bairros de Brotas e Canela, respectivamente.

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Para facilitar a consulta, A TARDE reuniu os locais de votação dos candidatos que disputam os principais cargos nas eleições deste ano.

Confira abaixo:

Jerônimo Rodrigues

Local: Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana

Zona: 007

Seção: 0014

Endereço: Rua Waldemar Falcão, 07, Brotas, Salvador - BA

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Geraldo Júnior

Local: Colégio São Paulo

Zona: 013

Seção: 0041

Endereço: Rua Luiz Portela da Silva, 628, Itaigara, Salvador - BA

Jaques Wagner

Local: Superintendência Federal de Agricultura (SFA)

Zona: 001

Seção: 0439

Endereço: Largo dos Aflitos, s/n, Edifício Ceres, Aflitos, Salvador - BA

Rui Costa

Local: Colégio Estadual de Tempo Integral Duque de Caxias

Zona: 018

Seção: 0002

Endereço: Estrada da Liberdade, s/n, Liberdade, Salvador - BA

A campanha do PT informou que os horários de votação dos candidatos ainda não foram definidos e deverão ser divulgados posteriormente.

Onde ACM Neto vai votar?

Na oposição, o candidato ao governo da Bahia ACM Neto votará, assim como em 2022, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro do Canela, em Salvador.

O horário da votação de ACM Neto também ainda não foi divulgado.

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A TARDE entrou em contato com a assessoria do candidato para saber os locais de votação dos demais integrantes da chapa majoritária e aguarda retorno.

Onde Lula e Flávio Bolsonaro vão votar?

Na disputa pela Presidência da República, os dois principais candidatos votarão no Sudeste.

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votará em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois, seguirá para São Paulo, onde acompanhará a apuração dos votos.

O presidente e candidato à reeleição, Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) votará pela manhã no Rio de Janeiro. Após votar, ele retornará a Brasília com integrantes da campanha.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República - Foto: Divulgação/Vittor Sales

Como consultar o local de votação?

O eleitor também pode consultar o próprio local de votação pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral antes de sair de casa.

A consulta pode ser feita pelo e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitor pode verificar informações como local de votação, zona e seção eleitoral.

Para fazer a consulta, basta informar os dados solicitados pela Justiça Eleitoral, como nome, número do título de eleitor ou CPF.