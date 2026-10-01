Lula prevê vitória no 1º turno e chama passado de Flávio de “tenebroso”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante entrevista ao Flow Podcast na noite desta quinta-feira, 1º, acreditar que será reeleito já no primeiro turno das eleições. A declaração ocorreu a poucos dias da votação, marcada para domingo, 4, e no mesmo horário em que seria realizado o último debate presidencial da TV Globo, posteriormente cancelado pela emissora.

Durante a conversa, Lula também direcionou críticas ao senador e candidato Flávio Bolsonaro (PL), adversário na disputa presidencial. O petista questionou quais seriam as propostas apresentadas pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro para conquistar o voto dos eleitores.

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"Mas eu sinceramente acho que vou ganhar as eleições no primeiro turno. Acho que as eleições vão ser definidas domingo. Se não for, paciência. Mas eu fico analisando por que alguém votaria no Flávio Bolsonaro. Eu fico imaginando por que o Igor sairia da casa dele ou o Lula da casa dele para votar no Flávio Bolsonaro, pensando no quê? O que é que ele tem para oferecer?"

Ataques a Flávio

Na sequência, Lula afirmou que Flávio Bolsonaro teria como principal elemento de campanha a oposição ao próprio presidente, ao PT e à esquerda. O petista também fez referência às políticas sociais adotadas em seus governos e citou a implementação das cotas nas universidades.

"O passado dele é tenebroso. A única coisa que ele tem é o que se chama de anti-Lula, que é o anti-PT, que é o anti-esquerda. Por quê? Por conta dos avanços sociais que a sociedade brasileira teve, ou algumas coisas que a sociedade brasileira precisava saber, sabe? E é isso que tem um pouco do anti-Lula. Quando você consegue aprovar as cotas para os reis de entrar na universidade, não pensa que muitos brancos gostam disso."

Flow ganha protagonismo na reta final

A entrevista aconteceu em uma noite que inicialmente seria marcada pelo último debate presidencial do primeiro turno na TV Globo. Lula já havia decidido não participar do encontro e optou por conceder a entrevista ao Flow no mesmo horário.

A Globo acabou cancelando o debate após receber duas notificações judiciais que alteraram regras previamente estabelecidas para o evento. A decisão ocorreu depois da desistência de Flávio Bolsonaro e em meio a decisões do TSE e do STF envolvendo a realização do encontro.

Com isso, o podcast acabou concentrando a atenção da noite eleitoral. A transmissão da entrevista de Lula chegou a registrar cerca de 1,5 milhão de espectadores simultâneos no YouTube.

A participação também encerra o primeiro turno sem que Lula tenha participado de um debate presidencial. O presidente havia optado por entrevistas e outros formatos de comunicação durante a campanha, enquanto o confronto que seria realizado pela Globo acabou não ocorrendo.