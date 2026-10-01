“Teve medo”: Renan dispara contra Flávio Bolsonaro após cancelamento do debate

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, reagiu ao cancelamento do debate da TV Globo previsto para a noite desta quinta-feira, 1º, e criticou a desistência de Flávio Bolsonaro (PL). Em publicação nas redes sociais, Renan afirmou que o candidato do PL desistiu do confronto três minutos depois de sua participação ter sido confirmada por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Oficial, a Rede Globo cancela o debate. Que caos. Que caos. Rede Globo, por que você não manteve o debate? Flávio Bolsonaro cancelou sua participação três minutos após a minha participação ser oficializada. Três minutos. O medo, a paura que esse cara tem de mim fez o cancelamento dele rolar três minutos depois."

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Renan critica cancelamento

A inclusão de Renan no debate havia sido determinada por Gilmar Mendes após uma disputa judicial iniciada ainda na quarta-feira, 30. Antes da decisão do ministro, pedidos apresentados pelo candidato para garantir sua participação haviam sido rejeitados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, e pela ministra Cármen Lúcia, do STF.

Além da determinação para incluir Renan, a Globo recebeu uma decisão do TSE que alterou as regras previstas para a ausência de candidatos. A ministra Estela Aranha proibiu a emissora de exibir no cenário o púlpito reservado a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também vetou perguntas dos candidatos presentes destinadas ao petista.

Flávio Bolsonaro anunciou sua desistência do debate antes do início do programa. Após as mudanças judiciais e a ausência do candidato do PL, a Globo decidiu cancelar o confronto.

Equipe diz que não conseguiu entrar

Renan também afirmou que sua equipe tentou entrar nas instalações da Globo e relatou que estava a caminho do local quando soube do cancelamento.

"A Rede Globo, por alguma razão, não deixou minha equipe entrar. A equipe foi até o Projac. Não abriram a porta. Beleza. Eu estava indo até lá. Estou aqui no carro até agora. E agora eu descobri que o debate foi cancelado. Que o Caiado, que o Zema, que o Cury, que se prepararam, que estudaram para participar do debate, e a mim, que estava aqui democraticamente só para participar do debate, não teremos debate algum. Você, brasileiro, não terá debate algum. Os candidatos Lula e Flávio Bolsonaro fugiram mais uma vez e, por conta dessa fuga, não haverá debate."

Ataques a Lula e Flávio

Na sequência, o candidato do Missão voltou a criticar a ausência dos adversários e afirmou que o eleitor não teria acesso às propostas da maior parte dos candidatos durante o confronto que estava previsto para esta quinta-feira.

"Essa é uma eleição em que você não saberá a proposta da maior parte dos candidatos. Porque eles não querem falar. Flávio Bolsonaro teve medo. Medo de última hora. Veja, o Lula, você já sabe, ele está doido da cabeça, está doente. Fugiria ele. E como fugiu de todos, tentou me sabotar e aí já avisou: eu vou fugir. O Flávio, três minutos após eu anunciar, fugiu. Flávio. E aí disse que vai ser todo brabão. Meus amigos, o que que eu fiz, o que que eu tenho, o que que eu digo, o que que nosso grupo faz que dá tanto medo nessa gente? Por que essa gente tem medo da gente? Qual o motivo?"

Em nota, a Globo afirmou que as decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate provocaram insegurança jurídica e interferiram, segundo a emissora, na organização do encontro. A empresa informou, por esse motivo, o cancelamento do programa.