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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos diz que não apoiará Lula nem Flávio no 2º turno

Candidato do Missão chamou os dois adversários de “bandidos”

Ane Catarine
Por
O candidato Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos (Missão) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais
Eleições 2026

Quarto colocado na disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026, Renan Santos (Missão) afirmou, na noite de domingo, 4, que não apoiará Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Em declaração à apoiadores publicada nas redes sociais, Renan chamou os dois candidatos de “bandidos” e disse que não faria diferença qual deles decidisse apoiar.

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Ele também liberou a militância do Missão para escolher o candidato na próxima etapa da disputa.

“Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem”, afirmou.

Renan também avaliou que, diante do cenário definido no primeiro turno, Flávio deve ser o próximo presidente do Brasil.

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Frustração com o resultado

Após a divulgação do resultado do primeiro turno, Renan afirmou que o desempenho foi “pior” do que esperava e que a quarta colocação ficou distante de suas expectativas.

A classificação do 1º turno das eleições presidenciais ficou da seguinte forma:

  • Flávio Bolsonaro: 47,03%, com 56.104.503 votos
  • Lula: 45,16%, com 53.879.538 votos
  • Augusto Cury: 2,89%, com 3.448.569 votos
  • Renan Santos: 2,24%, com 2.675.887 votos
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eleições 2026 missão Renan Santos

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