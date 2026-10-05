Renan Santos diz que não apoiará Lula nem Flávio no 2º turno

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Quarto colocado na disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026, Renan Santos (Missão) afirmou, na noite de domingo, 4, que não apoiará Lula (PT) nem Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Em declaração à apoiadores publicada nas redes sociais, Renan chamou os dois candidatos de “bandidos” e disse que não faria diferença qual deles decidisse apoiar.

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Ele também liberou a militância do Missão para escolher o candidato na próxima etapa da disputa.

“Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem”, afirmou.

Renan também avaliou que, diante do cenário definido no primeiro turno, Flávio deve ser o próximo presidente do Brasil.

Frustração com o resultado

Após a divulgação do resultado do primeiro turno, Renan afirmou que o desempenho foi “pior” do que esperava e que a quarta colocação ficou distante de suas expectativas.

A classificação do 1º turno das eleições presidenciais ficou da seguinte forma: