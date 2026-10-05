Partido de Flávio Bolsonaro terá maior bancada no Congresso desde 1988

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Partido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, o PL terá a maior bancada partidária da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a partir de 2027, após as eleições realizadas no domingo, 4.

A legenda elegeu 121 deputados federais e 19 senadores e deverá chegar a 28 cadeiras no Senado na próxima legislatura.

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Com a nova composição, o PL também alcançará o feito de formar as maiores bancadas partidárias das duas Casas do Congresso Nacional desde a promulgação da Constituição de 1988.

Entenda as mudanças

Câmara dos Deputados

Na Câmara, o PL elegeu 121 deputados federais, número que coloca a legenda como a maior bancada partidária da Casa a partir de 2027.

O resultado supera o desempenho do partido nas eleições anteriores e consolida o PL como a maior força partidária individual entre os deputados eleitos.

A segunda maior bancada será formada pela federação entre PT, PCdoB e PV, com 88 deputados.

Em seguida, aparece a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, com 87 cadeiras.

O resultado também supera o número de deputados federais eleitos pelo MDB em 1990, quando o partido conquistou 108 cadeiras.

Antes das eleições deste ano, o PL tinha 99 deputados na Câmara.

Senado Federal

No Senado, o PL elegeu 19 senadores e deverá chegar a 28 cadeiras em 2027, considerando os nove parlamentares da legenda que já têm mandato até 2031. PT e MDB terão, respectivamente, nove e oito senadores eleitos.

A composição ainda pode mudar até o início da próxima legislatura, em razão da posse de eleitos para outros cargos, de mudanças partidárias e de eventuais convites para ministérios.

Impacto para o próximo governo

O crescimento do PL nas duas Casas do Congresso Nacional também terá impacto na formação da base de apoio do próximo presidente da República, especialmente na distribuição de espaços em comissões e na articulação política para a aprovação de projetos.

No Senado, o tamanho da bancada também ganha relevância em votações que exigem maioria específica e na análise de indicações para cargos como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Caso Flávio Bolsonaro, candidato do PL, seja eleito no segundo turno, marcado para 25 de outubro, o tamanho da bancada do partido poderá facilitar a articulação do eventual governo com o Congresso Nacional.

Por outro lado, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seja reeleito, a composição majoritariamente de direita do Congresso poderá tornar mais desafiada a articulação do governo com o Legislativo.