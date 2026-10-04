Lula admite surpresa com resultado e diz que vai derrotar Flávio Bolsonaro

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"O resultado muitas vezes é inesperado, a gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria. Confesso que estava convencido de que ia ganhar as eleições em primeiro turno", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao discursar após o resultado do primeiro turno das eleições, na noite deste domingo, 4.

A fala foi feita após o resultado definir que as eleições serão definidas no segundo turno, no dia 25 de outubro. Em seu pronunciamento, Lula disse que vai derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas urnas. Este é o quarto mandado do petista.

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"O jogo vai começar. Estamos na prorrogação. Na prorrogação, nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de continuarmos o projeto de desenvolvimento tecnológico, científico, exploração de terras raras e minerais críticos, e vamos mostrar o que vai ser o crescimento da nova indústria no Brasil", declarou.

O segundo turno das eleições foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por volta das 20h56, deste domingo, 4, quando 96,78% das urnas já tinham sido apuradas. No momento do anúncio, Flávio Bolsonaro tinha 47,39% dos votos, e Lula, tinha 44,74%.

Além de Flávio e Lula, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Dias (PCB), Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) concorreram ao pleito no primeiro turno.