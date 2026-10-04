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DEPUTADO FEDERAL

Nikolas e Pavanato quebram recorde histórico com mais de 2 milhões de votos

Com os resultados, ambos deixaram para trás a marca de Eduardo Bolsonaro

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Nikolas e Pavanato quebram recorde histórico com mais de 2 milhões de votos
Foto: Divulgação; Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) alcançaram votações históricas neste domingo, 4, e superaram o antigo recorde de votos para deputado federal no Brasil. Os dois ultrapassaram a marca de 2,6 milhões de votos durante a apuração das Eleições 2026.

Na atualização das 19h45, Pavanato aparecia com 2.748.643 votos na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo. Já Nikolas contabilizava 2.600.722 votos em Minas Gerais na parcial das 19h30.

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Com os resultados, ambos deixaram para trás a marca de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1.843.735 votos ao ser eleito deputado federal por São Paulo em 2018. Até então, essa era a maior votação registrada para o cargo no país.

Números alcançados

Os números alcançados por Pavanato e Nikolas também ultrapassaram os 2.031.829 votos recebidos por Janaína Paschoal quando foi eleita deputada estadual por São Paulo, também em 2018.

Nikolas ampliou significativamente a votação obtida em sua primeira eleição para a Câmara dos Deputados. Em 2022, o parlamentar mineiro recebeu cerca de 1,49 milhão de votos.

Pavanato, por sua vez, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados pela primeira vez. Em 2024, ele havia sido eleito vereador de São Paulo com 161.386 votos, tornando-se o candidato mais votado para o cargo na capital paulista naquele pleito.

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Tags

Câmara dos Deputados eleições 2026 Lucas Pavanato Nikolas Ferreira

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