Caiado, Zema, Cury e Renan: veja quem apoia Lula ou Flávio no 2º turno

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Com a definição do segundo turno entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os candidatos derrotados no primeiro turno começaram a definir seus posicionamentos para a etapa final da disputa.

Até o momento, Ronaldo Caiado (PSD) ainda não anunciou apoio e afirmou que fará um alinhamento interno antes de tomar uma decisão.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Romeu Zema (Novo) também não declarou apoio formal a nenhum dos dois, embora tenha reafirmado a oposição ao PT.

Augusto Cury (Avante), por sua vez, decidiu manter a neutralidade e não apoiar nenhum candidato, enquanto Renan Santos (Missão) também afirmou que não fará campanha para nenhum dos dois.

Mais de 20 dias de campanha

Lula e Flávio terão 21 dias para conseguir impulsionar a campanha antes de serem novamente testados nas urnas no dia 25 de outubro.

No último domingo, 4, o candidato do PL terminou o primeiro turno à frente, com 47,03% dos votos válidos, enquanto o petista teve 45,16%.