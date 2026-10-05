“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato

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Paulo Câmara (PL) foi reeleito deputado estadual da Bahia e garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Com 65.682 votos, o parlamentar conquistou o terceiro mandato e agradeceu aos eleitores pela renovação da confiança nas urnas.

Após a confirmação da vitória, Câmara publicou uma mensagem nas redes sociais em que dividiu o agradecimento entre Deus, a Bahia e os eleitores que participaram da escolha.

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“Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Bahia. Obrigado a você que confiou mais uma vez em nosso projeto para a Bahia.”

Em seguida, o deputado reafirmou a intenção de manter a atuação política no estado durante o novo mandato e falou em continuidade do trabalho ao lado da população.

“Juntos, vamos seguir transformando a vida de nossa gente.”

A reeleição assegura a Paulo Câmara a permanência na Alba para o terceiro mandato consecutivo. O parlamentar recebeu 65.682 votos no pleito deste ano.

Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia

Ivana Bastos (PSD):

Diego Castro (PL):

Rowenna (PT):

Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):

Denise Menezes (PSD):

Elinaldo (União):

Rosemberg (PT):

Alex Piatã (PSD):

Pedro Tavares (União Brasil):

Rogério Andrade (MDB):

Sandro Régis (União Brasil):

Luciano Pinheiro (PDT):

Osni (PT):

Cinthya Marabá (PL):

Angelo Almeida (PSB):

Samuel Júnior (PL):

Andrea Castro (PSD):

Vilma Reis (PT):

Tancredo Isidório (Avante):

Marcinho Oliveira (PDT):

Léo de Neco (Avante):

Igor (PL):

Niltinho (PSD):

Júlio Pinheiro (PT):

Jânio Natal Júnior (PL):

Juvenilson Passos:

Hassan de Zé Cocá (PP):

Ricardo Rodrigues (PSD):

Júnior Muniz (PT):

Bobô (PCdoB):

Kleber Rosa (PSOL)

Jordávio Ramos

Fabrício Falcão (PCdoB)

Tagner (PT)

Roberto Carlos (PV)

Eduardo Salles (PV)

Robinson Almeida (PT)

Fátima Nunes (PT)

Marquinho Viana (PV)

Zó do Sertão (PCdoB)

Neusa Cadore (PT)

Euclides Fernandes (PT)

Vitor Azevedo (Avante)

Silva Neto (Avante)

João de Furão (Avante)

Jurailton Santos (Avante)

José de Arimateia (Republicanos)

Neto Coelho (PDT)

Josafá Marinho (PDT)

Cláudia Oliveira (PSD)

Ludmilla Fiscina (PSD)

Carlinhos Sobral (MDB)

Paulo Câmara (PL)

Soldado Prisco (PL)

Penalva (PP)

Luciano Simões (União Brasil)

Dr. Pitágoras (PP)

Tiago Correia (PSDB)

Como fica a composição da ALBA

Ao todo, a composição na Alba é formada por 63 cadeiras, que são distribuídas entre partidos e federações. Nesta eleição, a que mais se destacou foi a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com a maior bancada, com 20 deputados.

Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras, a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito, e o PL, com sete.

O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.

Veja lista