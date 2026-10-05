ELEIÇÕES
“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato
Deputado recebeu 65.682 votos e seguirá na Assembleia Legislativa da Bahia por mais quatro anos
Paulo Câmara (PL) foi reeleito deputado estadual da Bahia e garantiu mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Com 65.682 votos, o parlamentar conquistou o terceiro mandato e agradeceu aos eleitores pela renovação da confiança nas urnas.
Após a confirmação da vitória, Câmara publicou uma mensagem nas redes sociais em que dividiu o agradecimento entre Deus, a Bahia e os eleitores que participaram da escolha.
“Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Bahia. Obrigado a você que confiou mais uma vez em nosso projeto para a Bahia.”
Em seguida, o deputado reafirmou a intenção de manter a atuação política no estado durante o novo mandato e falou em continuidade do trabalho ao lado da população.
“Juntos, vamos seguir transformando a vida de nossa gente.”
A reeleição assegura a Paulo Câmara a permanência na Alba para o terceiro mandato consecutivo. O parlamentar recebeu 65.682 votos no pleito deste ano.
Leia Também:
Veja a lista completa dos deputados eleitos na Bahia
- Ivana Bastos (PSD):
- Diego Castro (PL):
- Rowenna (PT):
- Dr. Thiago Gilleno (Republicanos):
- Denise Menezes (PSD):
- Elinaldo (União):
- Rosemberg (PT):
- Alex Piatã (PSD):
- Pedro Tavares (União Brasil):
- Rogério Andrade (MDB):
- Sandro Régis (União Brasil):
- Luciano Pinheiro (PDT):
- Osni (PT):
- Cinthya Marabá (PL):
- Angelo Almeida (PSB):
- Samuel Júnior (PL):
- Andrea Castro (PSD):
- Vilma Reis (PT):
- Tancredo Isidório (Avante):
- Marcinho Oliveira (PDT):
- Léo de Neco (Avante):
- Igor (PL):
- Niltinho (PSD):
- Júlio Pinheiro (PT):
- Jânio Natal Júnior (PL):
- Juvenilson Passos:
- Hassan de Zé Cocá (PP):
- Ricardo Rodrigues (PSD):
- Júnior Muniz (PT):
- Bobô (PCdoB):
- Kleber Rosa (PSOL)
- Jordávio Ramos
- Fabrício Falcão (PCdoB)
- Tagner (PT)
- Roberto Carlos (PV)
- Eduardo Salles (PV)
- Robinson Almeida (PT)
- Fátima Nunes (PT)
- Marquinho Viana (PV)
- Zó do Sertão (PCdoB)
- Neusa Cadore (PT)
- Euclides Fernandes (PT)
- Vitor Azevedo (Avante)
- Silva Neto (Avante)
- João de Furão (Avante)
- Jurailton Santos (Avante)
- José de Arimateia (Republicanos)
- Neto Coelho (PDT)
- Josafá Marinho (PDT)
- Cláudia Oliveira (PSD)
- Ludmilla Fiscina (PSD)
- Carlinhos Sobral (MDB)
- Paulo Câmara (PL)
- Soldado Prisco (PL)
- Penalva (PP)
- Luciano Simões (União Brasil)
- Dr. Pitágoras (PP)
- Tiago Correia (PSDB)
Como fica a composição da ALBA
Ao todo, a composição na Alba é formada por 63 cadeiras, que são distribuídas entre partidos e federações. Nesta eleição, a que mais se destacou foi a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, com a maior bancada, com 20 deputados.
Na sequência estão o PSD, com nove cadeiras, a Federação União Progressista (União Brasil/PP), com oito, e o PL, com sete.
O Avante e o PDT aparecem com cinco cadeiras cada. O Republicanos terá quatro representantes, enquanto MDB terá dois. As federações PSDB/Cidadania e PSOL/Rede terão dois e um deputado, respectivamente.
Veja lista
- Federação PT/PcdoB e PV: 20 cadeiras;
- PSD: 9 cadeiras;
- Federação União Progressista (União Brasil e PP): 8 cadeiras;
- PL: 7 cadeiras;
- Avante: 5 cadeiras
- PDT: 5 cadeiras;
- Republicanos: 4 cadeiras;
- MDB: 2 cadeiras;
- Federação PSDB/Cidadania: 2 cadeiras;
- PSOL/Rede: 1 cadeira.