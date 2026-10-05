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NOVATO NO CONGRESSO

Carlos Muniz Filho celebra eleição à Câmara Federal e promete trabalho

Candidato foi eleito com mais de 141 mil votos neste domingo

Leo Almeida
Por
Muniz Filho prometeu "arregaçar as mangas" pela Bahia
Muniz Filho prometeu "arregaçar as mangas" pela Bahia - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O deputado federal eleito Carlos Muniz Filho (PSDB) comemorou a campanha exitosa para a Câmara dos Deputados e prometeu “arregaçar as mangas” para melhorar a vida dos baianos. Com 141.762 votos, ele garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados e agradeceu aos eleitores que depositaram confiança em sua candidatura.

O deputado eleito pela primeira vez também fez questão de destacar o volume de votos recebidos e prometeu trabalho intenso no Congresso Nacional.

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"Primeiramente, agradeço a Deus, que me deu força e confiança no projeto que temos para a Bahia. É nessa fé, compartilhada com cada um de vocês, que vencemos essa caminhada. Foram mais de 140 mil votos que vocês depositaram em mim. Pode ter a certeza que o esforço valeu a pena e agora, vamos arregaçar as mangas para trabalhar muito mais para a Bahia no Congresso Nacional", celebrou.

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Deputados eleitos

No domingo, 4, a Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.

Confira a lista:

  • Pastor Sargento Isidório (Avante)
  • Antonio Brito (PSD)
  • Neto Carletto (Avante)
  • Daniel Alencar (PSD)
  • Lucas Reis (PT)
  • Sandro Filho (PP)
  • Doutora Raissa Soares (PL)
  • Ivoneide Caetano (PT)
  • Roberta Roma (PL)
  • Gabriel Nunes (PSD)
  • Jorge Solla (PT)
  • Valmir Assunção (PT)
  • Sergio Brito (PSD)
  • Ricardo Maia (MDB)
  • Diego Coronel (Republicanos)
  • Carlos Muniz Filho (PSDB)
  • Afonso Florence (PT)
  • Elmar Nascimento (União Brasil)
  • Olivia Santana (PCdoB)
  • Dal Barreto (União Brasil)
  • Adolfo Viana (PSDB)
  • Daniel Alencar (PSD)
  • Alice Portugal (PCdoB)
  • Ditinho Avivip (União Brasil)
  • Claudio Cajado (PP)
  • Maria Marighella (PT)
  • Leur Lomanto Junior (União Brasil)
  • Joseildo Ramos (PT)
  • João Bacelar (PL)
  • Paulo Azi (União Brasil)
  • Capitão Alden (PL)
  • Manuel Rocha (União Brasil)
  • Léo Prates (Republicanos)
  • Raimundo Costa (PSD)
  • Mario Negromonte Jr (PP)
  • Márcio Marinho (Republicanos)
  • Charles Fernandes (PSD)
  • Elmo Vaz (Avante)
  • Felix Mendonça (PDT)
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