NOVATO NO CONGRESSO
Carlos Muniz Filho celebra eleição à Câmara Federal e promete trabalho
Candidato foi eleito com mais de 141 mil votos neste domingo
O deputado federal eleito Carlos Muniz Filho (PSDB) comemorou a campanha exitosa para a Câmara dos Deputados e prometeu “arregaçar as mangas” para melhorar a vida dos baianos. Com 141.762 votos, ele garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados e agradeceu aos eleitores que depositaram confiança em sua candidatura.
O deputado eleito pela primeira vez também fez questão de destacar o volume de votos recebidos e prometeu trabalho intenso no Congresso Nacional.
"Primeiramente, agradeço a Deus, que me deu força e confiança no projeto que temos para a Bahia. É nessa fé, compartilhada com cada um de vocês, que vencemos essa caminhada. Foram mais de 140 mil votos que vocês depositaram em mim. Pode ter a certeza que o esforço valeu a pena e agora, vamos arregaçar as mangas para trabalhar muito mais para a Bahia no Congresso Nacional", celebrou.
Leia Também:
Deputados eleitos
No domingo, 4, a Bahia definiu os seus 39 deputados federais para a próxima legislatura a partir de 2027. Do total de parlamentares eleitos, a maioria manteve os seus mandatos. Outros foram eleitos pela primeira vez ou retornam à Câmara Federal.
Confira a lista:
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
- Daniel Alencar (PSD)
- Lucas Reis (PT)
- Sandro Filho (PP)
- Doutora Raissa Soares (PL)
- Ivoneide Caetano (PT)
- Roberta Roma (PL)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Jorge Solla (PT)
- Valmir Assunção (PT)
- Sergio Brito (PSD)
- Ricardo Maia (MDB)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Carlos Muniz Filho (PSDB)
- Afonso Florence (PT)
- Elmar Nascimento (União Brasil)
- Olivia Santana (PCdoB)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Adolfo Viana (PSDB)
- Daniel Alencar (PSD)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Ditinho Avivip (União Brasil)
- Claudio Cajado (PP)
- Maria Marighella (PT)
- Leur Lomanto Junior (União Brasil)
- Joseildo Ramos (PT)
- João Bacelar (PL)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Capitão Alden (PL)
- Manuel Rocha (União Brasil)
- Léo Prates (Republicanos)
- Raimundo Costa (PSD)
- Mario Negromonte Jr (PP)
- Márcio Marinho (Republicanos)
- Charles Fernandes (PSD)
- Elmo Vaz (Avante)
- Felix Mendonça (PDT)