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HISTÓRICO!

Entrevista de Lula supera 1,5 milhão de espectadores no Flow Podcast

Número foi atingido cerca de 20 minutos depois do início do programa

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Lula participa do Flow Podcast
Lula participa do Flow Podcast - Foto: Reprodução/ YouTube/ Flow Podcast
Eleições 2026

A entrevista de Lula no Flow Podcast ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores simultâneos nesta quinta-feira, 1º.

A transmissão aconteceu no mesmo horário previsto para o debate presidencial que iria ocorrer na TV Globo.

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O presidente decidiu não participar do debate da emissora e explicou, e ainda falou sobre o escândalo no Banco Master.

"É preciso investigar todo mundo. Porque esse tal de Vorcaro não era apenas um ladrão, ele era mágico, porque ele envolvia todo mundo. Ele envolvia até o Luciano Huck, que aparece de vez em quando querendo ser político. Um cara moderno, que não está na política, que é de fora, fez um curso não sei aonde, de repente a gente descobre que ele viajava no avião do Vorcaro para baratear as custas do programa dele", disse Lula.

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O candidato a reeleição subiu o tom ao falar sobre as descobertas do Caso Master.

"Está ficando todo mundo nu dentro da sociedade. A gente descobre uma sequência de senadores, deputados, tudo com as meninas da Suíça, da Suécia, sei lá. Ou seja, virou uma pu*****, desculpa o palavrão", completou Lula.

Debate da Globo cancelado

O debate presidencial que estava previsto para esta quinta-feira, 1º, foi cancelado pela emissora após decisões judiciais de última hora que alteraram as regras do encontro e da desistência do candidato Flávio Bolsonaro.

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eleições 2026 Lula Política

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