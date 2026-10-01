Entrevista de Lula supera 1,5 milhão de espectadores no Flow Podcast

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A entrevista de Lula no Flow Podcast ultrapassou a marca de 1,5 milhão de espectadores simultâneos nesta quinta-feira, 1º.

A transmissão aconteceu no mesmo horário previsto para o debate presidencial que iria ocorrer na TV Globo.

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O presidente decidiu não participar do debate da emissora e explicou, e ainda falou sobre o escândalo no Banco Master.

"É preciso investigar todo mundo. Porque esse tal de Vorcaro não era apenas um ladrão, ele era mágico, porque ele envolvia todo mundo. Ele envolvia até o Luciano Huck, que aparece de vez em quando querendo ser político. Um cara moderno, que não está na política, que é de fora, fez um curso não sei aonde, de repente a gente descobre que ele viajava no avião do Vorcaro para baratear as custas do programa dele", disse Lula.

O candidato a reeleição subiu o tom ao falar sobre as descobertas do Caso Master.

"Está ficando todo mundo nu dentro da sociedade. A gente descobre uma sequência de senadores, deputados, tudo com as meninas da Suíça, da Suécia, sei lá. Ou seja, virou uma pu*****, desculpa o palavrão", completou Lula.

Debate da Globo cancelado

O debate presidencial que estava previsto para esta quinta-feira, 1º, foi cancelado pela emissora após decisões judiciais de última hora que alteraram as regras do encontro e da desistência do candidato Flávio Bolsonaro.