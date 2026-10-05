Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

PAI E FILHO

Valdemar prevê Bolsonaro com participação ativa em eventual governo Flávio

Presidente nacional do PL acredita que ex-presidente pode indicar cargos em eventual novo governo

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Valdemar destacou, no entanto, que Bolsonaro não deve ser ministro
Valdemar destacou, no entanto, que Bolsonaro não deve ser ministro - Foto: Beto Barata | PL
Eleições 2026

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde agosto de 2025, terá participação ativa em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista, o dirigente negou que o ex-presidente ocupará o cargo de ministro, mas disse que ele deverá dar opiniões, influenciar a administração do filho e até indicar nomes para cargos.

“Bolsonaro vai participar muito dessa administração. Não tenho dúvida disso. Ele vai dar opinião. Não, não vai ser ministro, mas vai dar opinião”, declarou durante entrevista à GloboNews.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o presidente do PL, Flávio deverá seguir, no início de um eventual governo, uma estratégia semelhante à adotada por Bolsonaro, com pessoas de confiança em postos considerados importantes e autonomia para os integrantes do governo.

“Eu tenho certeza que ele vai querer que o Flávio faça um governo parecido com o dele, de gente qualificada, com autonomia e negociar. Ele pode participar nisso [de indicar nomes]. Não tenho dúvida de que ele vai querer participar disso aí”, disse.

Leia Também:

ELEIÇÕES

“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato
“Obrigado, minha Bahia”: Paulo Câmara celebra reeleição para 3º mandato imagem

NOVATO NO CONGRESSO

Carlos Muniz Filho celebra eleição à Câmara Federal e promete trabalho
Carlos Muniz Filho celebra eleição à Câmara Federal e promete trabalho imagem

POLÍCIA

Após votação, Bahia contabiliza 75 ocorrências de crimes eleitorais
Após votação, Bahia contabiliza 75 ocorrências de crimes eleitorais imagem

Segundo turno

Sobre a estratégia para as próximas semanas, Valdemar defendeu uma reaproximação com União Brasil, PP e Republicanos para ampliar o apoio ao senador no segundo turno. O presidente do PL afirmou que as negociações podem envolver a Câmara dos Deputados e suas comissões permanentes. Também disse que pretende buscar o apoio de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

“Nós vamos ter que negociar com esses partidos agora para trazer todo mundo para o segundo turno”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições do brasil Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas