Valdemar prevê Bolsonaro com participação ativa em eventual governo Flávio

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde agosto de 2025, terá participação ativa em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista, o dirigente negou que o ex-presidente ocupará o cargo de ministro, mas disse que ele deverá dar opiniões, influenciar a administração do filho e até indicar nomes para cargos.

“Bolsonaro vai participar muito dessa administração. Não tenho dúvida disso. Ele vai dar opinião. Não, não vai ser ministro, mas vai dar opinião”, declarou durante entrevista à GloboNews.

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Segundo o presidente do PL, Flávio deverá seguir, no início de um eventual governo, uma estratégia semelhante à adotada por Bolsonaro, com pessoas de confiança em postos considerados importantes e autonomia para os integrantes do governo.

“Eu tenho certeza que ele vai querer que o Flávio faça um governo parecido com o dele, de gente qualificada, com autonomia e negociar. Ele pode participar nisso [de indicar nomes]. Não tenho dúvida de que ele vai querer participar disso aí”, disse.

Segundo turno

Sobre a estratégia para as próximas semanas, Valdemar defendeu uma reaproximação com União Brasil, PP e Republicanos para ampliar o apoio ao senador no segundo turno. O presidente do PL afirmou que as negociações podem envolver a Câmara dos Deputados e suas comissões permanentes. Também disse que pretende buscar o apoio de Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

“Nós vamos ter que negociar com esses partidos agora para trazer todo mundo para o segundo turno”, afirmou.