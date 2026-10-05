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POLÍTICA

Após avançar ao 2º turno, Flávio pode reencontrar Bolsonaro antes do previsto

Defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do STF

Leilane Teixeira
Por
Jair escolheu Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto
Jair escolheu Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto - Foto: Evaristo Sá | AFP
Eleições 2026

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o senador Flávio Bolsonaro (PL) possa visitar o pai antes do término da restrição imposta pela Corte.

O pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 5, um dia após Flávio avançar para o segundo turno da eleição presidencial, no qual enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação está marcada para 25 de outubro.

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Atualmente, Flávio está impedido de visitar o pai por determinação de Moraes. A suspensão, estabelecida por 90 dias em julho, termina em 11 de outubro.

Detalhes da solicitação

Na solicitação encaminhada ao STF, os advogados pedem, inicialmente, que seja retomado o regime regular de visitas ao ex-presidente. A defesa sustenta que já passou um período considerável desde a imposição das restrições e argumenta que não houve novos episódios que justifiquem a continuidade das limitações.

Caso o ministro não aceite a retomada integral das visitas, a defesa apresenta uma segunda alternativa: permitir, excepcionalmente, um único encontro entre pai e filho antes do encerramento da suspensão.

De acordo com os advogados, a visita teria caráter exclusivamente familiar e poderia ser realizada em data e horário previamente acertados, seguindo as regras de segurança e fiscalização do local onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

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Por que Flávio foi impedido de visitar Bolsonaro?

A suspensão foi determinada por Moraes em 13 de julho, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai.

Na ocasião, o ministro entendeu que a publicação desrespeitou uma das medidas impostas ao ex-presidente, que estava proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros.

Ao determinar a suspensão das visitas por 90 dias, Moraes afirmou que a conduta de Flávio contrariou uma ordem judicial e representou desvio da finalidade do direito de visita.

Com o prazo previsto para terminar em 11 de outubro, a defesa tenta agora antecipar o reencontro entre pai e filho. A solicitação ainda depende de decisão de Alexandre de Moraes.

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Tags

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF

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