Após avançar ao 2º turno, Flávio pode reencontrar Bolsonaro antes do previsto

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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o senador Flávio Bolsonaro (PL) possa visitar o pai antes do término da restrição imposta pela Corte.

O pedido foi apresentado nesta segunda-feira, 5, um dia após Flávio avançar para o segundo turno da eleição presidencial, no qual enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação está marcada para 25 de outubro.

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Atualmente, Flávio está impedido de visitar o pai por determinação de Moraes. A suspensão, estabelecida por 90 dias em julho, termina em 11 de outubro.

Detalhes da solicitação

Na solicitação encaminhada ao STF, os advogados pedem, inicialmente, que seja retomado o regime regular de visitas ao ex-presidente. A defesa sustenta que já passou um período considerável desde a imposição das restrições e argumenta que não houve novos episódios que justifiquem a continuidade das limitações.

Caso o ministro não aceite a retomada integral das visitas, a defesa apresenta uma segunda alternativa: permitir, excepcionalmente, um único encontro entre pai e filho antes do encerramento da suspensão.

De acordo com os advogados, a visita teria caráter exclusivamente familiar e poderia ser realizada em data e horário previamente acertados, seguindo as regras de segurança e fiscalização do local onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar.

Por que Flávio foi impedido de visitar Bolsonaro?

A suspensão foi determinada por Moraes em 13 de julho, depois que Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita pelo pai.

Na ocasião, o ministro entendeu que a publicação desrespeitou uma das medidas impostas ao ex-presidente, que estava proibido de utilizar redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros.

Ao determinar a suspensão das visitas por 90 dias, Moraes afirmou que a conduta de Flávio contrariou uma ordem judicial e representou desvio da finalidade do direito de visita.

Com o prazo previsto para terminar em 11 de outubro, a defesa tenta agora antecipar o reencontro entre pai e filho. A solicitação ainda depende de decisão de Alexandre de Moraes.