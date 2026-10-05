Reeleito, Eduardo Salles agradece eleitores: “Nossa história de trabalho vai continuar”

Siga o A TARDE no Google

O deputado estadual Eduardo Salles (PV) foi reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O parlamentar recebeu 63.093 votos nas eleições e garantiu a permanência no Legislativo estadual por mais quatro anos.

Após a confirmação do resultado, Salles utilizou as redes sociais para agradecer aos eleitores que participaram da votação e destacaram a continuidade de sua atuação política.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Agradeço a cada eleitor que confiou em nosso mandato para mais quatro anos na Assembleia Legislativa da Bahia. Assim como fiz ao longo da minha vida pública, garanto que seguirei meus princípios. Nossa história de trabalho vai continuar para fazermos muito mais. Obrigado, Bahia!”

Na publicação, o deputado também afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória na vida pública.