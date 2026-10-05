Flávio Bolsonaro e Lula obrigam Globo a tomar decisão praticamente rara em 2026

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A confirmação do segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou uma reviravolta na Globo. Para exibir as sabatinas ao vivo com os dois presidenciáveis nesta quinta (8) e sexta-feira (9), a emissora carioca precisou redesenhar sua grade de horário nobre.

Por causa da exibição dos programas especiais, o canal acabou empurrando a novela das 21h para uma faixa de exibição praticamente inédita na programação de 2026.

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Com 100% das urnas apuradas no primeiro turno, Flávio Bolsonaro conquistou 56,1 milhões de votos (47,03%), liderando no Distrito Federal e em 14 estados, vencendo em todas as unidades federativas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Já Lula alcançou 53,8 milhões de votos (45,16%), sendo o mais votado em 12 estados, com ampla vantagem no Nordeste e vitórias no Norte.

Globo com Jornal Nacional antecipado e futebol

As mudanças na grade da emissora começam já na quinta-feira (8), exigindo ajustes para conciliar o confronto político com a transmissão do Campeonato Brasileiro:

19h45: Jornal Nacional entra no ar mais cedo do que o habitual;

20h10: Transmissão da sabatina com o primeiro candidato;

21h00: Exibição antecipada da novela Quem Ama Cuida;

21h20: Transmissão ao vivo de Fluminense x Coritiba, pelo Brasileirão 2026.

Novela das nove empurrada para quase 23h

O impacto mais severo na grade ocorre na sexta-feira (9). Por causa da entrevista com o segundo colocado do pleito, a direção da emissora precisou empurrar sua principal produção de teledramaturgia para tarde da noite, fugindo do padrão histórico do canal.

A sabatina presidencial será veiculada às 21h40. Em consequência direta, o capítulo de Quem Ama Cuida começará apenas às 22h30, horário atípico para o produto mais valorizado do horário nobre. Na sequência, o Globo Repórter fecha a noite entrando no ar somente às 23h45.