LEVI VASCONCELOS
E no debate da Globo quem acabou fugindo foi a própria Globo. Pode?
Decisões judiciais tumultuam eleições 2026, e debate da Globo é cancelado
A barafunda em que se transformaram as decisões judiciais no Brasil, partindo das altas esferas, produziram ontem um melancólico final para a campanha 2026. O debate da Globo, um marco na reta de chegada dos embates eleitorais no Brasil, este ano não aconteceu porque a própria emissora fugiu da briga.
A questão: nos debates realizados pelo Brasil afora adotou-se como regra que seriam convidados candidatos de partidos que tenham pelo menos cinco deputados federais no Congresso Nacional.
Dos 13 candidatos aptos a disputar a presidência, só cinco, Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), se enquadravam, mas, ontem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu que Renan Santos, do Missão, que tem apenas um deputado, devia estar lá.
Jogo melado – Lula já tinha anunciado que não iria, mas os demais candidatos já estavam nos estúdios da Globo quando foram informados do cancelamento. E todos foram unânimes em bater na tecla: a Justiça, que deveria ser a guardiã da Constituição, estava bagunçando o coreto.
É simplesmente algo que nunca se viu. Sem falar que o ministro Gilmar Mendes já tinha passado por cima da Justiça Eleitoral, convém lembrar que o STF já está melado com o escândalo envolvendo os seus ministros e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, vem mais essa. No frigir dos ovos, quem ganhou foi Lula.
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Candidatura de Binho Galinha está mantida, mesmo ele preso
Eleito deputado estadual em 2022 pelo pequeno PRTB, com 49.834 votos, Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, está em vias de protagonizar um caso inédito na história da Assembleia, o de se reeleger preso.
Apontado pela PF como responsável por um esquema de lavagem de dinheiro e extorsão, Binho é um dos chefes do jogo do bicho em Feira de Santana, está preso desde outubro do ano passado e oficialmente registrado como candidato à reeleição.
A inscrição dele foi indeferida por unanimidade no TRE, mas quem vai dar a palavra final é o TSE, depois das eleições. Dizem que os votos dados a ele não serão computados.
Mas, no que depender de suporte político, ele vai bem. Recebeu apoio do ex-jogador de futebol Júnior Baiano, que o chamou de “amigo irmão”. Aliados dizem em Feira que a eleição pode ajudá-lo.
Sobreira com Comandaroba
Cearense de Várzea Alegre, três vezes deputado estadual (1983-1995), Raimundo Sobreira está com 89 anos, mas ativo na política. Ele apoia para estadual Marco Antonio Comandaroba, o Marcão Comendaroba (PL), e diz que há algo especial:
– Toda vez que me candidatei fui o mais votado em Barra, e Comandaroba é o primeiro filho de Barra candidato a estadual. Merece ir.
Ponte Salvador-Itaparica recebe supernavio chinês
Em meados de novembro, já depois do 2º turno das eleições 2026, o navio chinês Tia Jian Da Qiao Zhuang 1, estará singrando as águas da Baía de Todos-os-Santos.
É o maior navio de cravação de estacas do mundo, partiu do porto de Lusi, na província de Jiangsu, na China, domingo passado, iniciando a viagem, que vai demorar 45 dias.
Ele vem para operar na ponte Salvador-Itaparica, que no início da campanha eleitoral foi alvo de um vai não vai, mas está indo.
O navio tem um pórtico de escavação de 156 metros (a maior profundidade na ponte baiana é de 64 metros) e pode erguer estacas de até 750 toneladas. É a ponte andando.
REGISTROS
Carga em Feira 1
O PT faz uma grande caminhada, hoje, em Feira de Santana, com Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner. Dizem lá que é uma tentativa de apaziguar as insatisfações gerada com a transferência da ida de Lula lá para Salvador, terça última.
Carga em Feira 2
Já ACM Neto, o principal adversário do PT na Bahia, realiza carreata, hoje, no Centro de Salvador, e amanhã fará outra em Feira de Santana. Dizem que, na reta de chegada, a Princesa do Sertão está muito bem agraciada pelos dois lados.
Tempo quente
Barreiras e Correntina, duas cidades do oeste, registraram ontem, segundo o Clima Tempo, temperaturas superiores a 40 graus. Ficam na lista das 12 mais altas do Brasil. A mais quente é Rondonópolis, no Mato Grosso, que registrou 43,3 graus. Em Correntina foi 41,2, e em Barreiras, 40,01.
Lei seca
Sete estados decretaram Lei Seca domingo, dia da eleição, segundo a qual venda de bebidas alcoólicas ficam proibidas até as 22h. A Bahia está fora, nem por isso totalmente isenta. Em alguns pontos, como a região de Morro do Chapéu, vale a Lei Seca.