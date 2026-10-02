E no debate da Globo quem acabou fugindo foi a própria Globo. Pode?

A barafunda em que se transformaram as decisões judiciais no Brasil, partindo das altas esferas, produziram ontem um melancólico final para a campanha 2026. O debate da Globo, um marco na reta de chegada dos embates eleitorais no Brasil, este ano não aconteceu porque a própria emissora fugiu da briga.

A questão: nos debates realizados pelo Brasil afora adotou-se como regra que seriam convidados candidatos de partidos que tenham pelo menos cinco deputados federais no Congresso Nacional.

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Dos 13 candidatos aptos a disputar a presidência, só cinco, Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), se enquadravam, mas, ontem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, decidiu que Renan Santos, do Missão, que tem apenas um deputado, devia estar lá.

Jogo melado – Lula já tinha anunciado que não iria, mas os demais candidatos já estavam nos estúdios da Globo quando foram informados do cancelamento. E todos foram unânimes em bater na tecla: a Justiça, que deveria ser a guardiã da Constituição, estava bagunçando o coreto.

É simplesmente algo que nunca se viu. Sem falar que o ministro Gilmar Mendes já tinha passado por cima da Justiça Eleitoral, convém lembrar que o STF já está melado com o escândalo envolvendo os seus ministros e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, vem mais essa. No frigir dos ovos, quem ganhou foi Lula.

Candidatura de Binho Galinha está mantida, mesmo ele preso

Eleito deputado estadual em 2022 pelo pequeno PRTB, com 49.834 votos, Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, está em vias de protagonizar um caso inédito na história da Assembleia, o de se reeleger preso.

Apontado pela PF como responsável por um esquema de lavagem de dinheiro e extorsão, Binho é um dos chefes do jogo do bicho em Feira de Santana, está preso desde outubro do ano passado e oficialmente registrado como candidato à reeleição.

A inscrição dele foi indeferida por unanimidade no TRE, mas quem vai dar a palavra final é o TSE, depois das eleições. Dizem que os votos dados a ele não serão computados.

Mas, no que depender de suporte político, ele vai bem. Recebeu apoio do ex-jogador de futebol Júnior Baiano, que o chamou de “amigo irmão”. Aliados dizem em Feira que a eleição pode ajudá-lo.

Sobreira com Comandaroba

Cearense de Várzea Alegre, três vezes deputado estadual (1983-1995), Raimundo Sobreira está com 89 anos, mas ativo na política. Ele apoia para estadual Marco Antonio Comandaroba, o Marcão Comendaroba (PL), e diz que há algo especial:

– Toda vez que me candidatei fui o mais votado em Barra, e Comandaroba é o primeiro filho de Barra candidato a estadual. Merece ir.

Ponte Salvador-Itaparica recebe supernavio chinês

Em meados de novembro, já depois do 2º turno das eleições 2026, o navio chinês Tia Jian Da Qiao Zhuang 1, estará singrando as águas da Baía de Todos-os-Santos.

É o maior navio de cravação de estacas do mundo, partiu do porto de Lusi, na província de Jiangsu, na China, domingo passado, iniciando a viagem, que vai demorar 45 dias.

Ele vem para operar na ponte Salvador-Itaparica, que no início da campanha eleitoral foi alvo de um vai não vai, mas está indo.

O navio tem um pórtico de escavação de 156 metros (a maior profundidade na ponte baiana é de 64 metros) e pode erguer estacas de até 750 toneladas. É a ponte andando.

REGISTROS

Carga em Feira 1

O PT faz uma grande caminhada, hoje, em Feira de Santana, com Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner. Dizem lá que é uma tentativa de apaziguar as insatisfações gerada com a transferência da ida de Lula lá para Salvador, terça última.

Carga em Feira 2

Já ACM Neto, o principal adversário do PT na Bahia, realiza carreata, hoje, no Centro de Salvador, e amanhã fará outra em Feira de Santana. Dizem que, na reta de chegada, a Princesa do Sertão está muito bem agraciada pelos dois lados.

Tempo quente

Barreiras e Correntina, duas cidades do oeste, registraram ontem, segundo o Clima Tempo, temperaturas superiores a 40 graus. Ficam na lista das 12 mais altas do Brasil. A mais quente é Rondonópolis, no Mato Grosso, que registrou 43,3 graus. Em Correntina foi 41,2, e em Barreiras, 40,01.

Lei seca

Sete estados decretaram Lei Seca domingo, dia da eleição, segundo a qual venda de bebidas alcoólicas ficam proibidas até as 22h. A Bahia está fora, nem por isso totalmente isenta. Em alguns pontos, como a região de Morro do Chapéu, vale a Lei Seca.