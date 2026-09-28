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Ponte Salvador-Itaparica: navio chinês inicia viagem para obra na Bahia

Embarcação é o maior navio de cravação de estacas do mundo

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Ponte Salvador-Itaparica: navio chinês inicia viagem para obra na Bahia
Foto: CRCC

O maior navio de cravação de estacas do mundo, o Tie Jian Da Qiao Zhuang 1, iniciou a viagem da China com destino à Baía de Todos-os-Santos, onde será utilizado na construção da Ponte Salvador-Itaparica. A embarcação partiu do terminal de comércio exterior do Porto de Lüsi, na província de Jiangsu, e deve levar aproximadamente 45 dias para chegar ao Brasil.

Construído pela China Railway Construction Corporation (CRCC), o navio tem 130,5 metros de comprimento e uma estrutura de cravação de estacas de 156 metros. A embarcação tem capacidade para içar até 700 toneladas e operar em profundidades de até 70 metros.

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Na construção da Ponte Salvador-Itaparica, as fundações serão cravadas em águas de até 64 metros de profundidade, em uma área com condições geológicas complexas.

Rota até a Bahia

Após deixar a foz do rio Yangtzé, o Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 passará pelo Estreito de Malaca e pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Em seguida, seguirá pelo Atlântico Sul em direção às águas do litoral nordestino brasileiro.

Ponte Salvador-Itaparica

Com 12,4 quilômetros sobre o mar, a Ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina. A estrutura faz parte do Sistema Viário Oeste, projeto de infraestrutura que inclui novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz.

Na capital baiana, serão 4,4 quilômetros de estruturas ligando a região da Calçada e Água de Meninos, com viadutos e túneis paralelos aos da Via Expressa. Na Ilha de Itaparica, o projeto prevê uma via expressa de 22 quilômetros e a duplicação de um trecho de 8 quilômetros da BA-001, entre a localidade de Tairu e a Ponte do Funil.

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O projeto é executado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Estado da Bahia e a Concessionária Dois de Julho, formada pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e pela China Communications Construction Company (CCCC).

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Bahia china ponte salvador-itaparica

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