Bahia em alerta vermelho: temperaturas podem passar dos 40°C

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Um alerta vermelho, considerado o nível máximo de perigo, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para uma onda de calor que pode provocar temperaturas superiores a 40°C na Bahia e em outros sete estados.

O fenômeno começou deve atuar até a próxima quarta-feira, 30. Os estados incluídos no aviso são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

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A área com possibilidade de temperaturas acima de 40°C deve se ampliar nesta segunda-feira, 28. Mato Grosso do Sul deve concentrar alguns dos maiores registros, principalmente no oeste e noroeste do estado, mas o calor intenso também deve atingir outras regiões.

Entre as localidades com possibilidade de superar 40°C estão Cuiabá (MT), Rondonópolis (MT), Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS), Três Lagoas (MS), Água Boa (MT), Barra do Garças (MT), Goiás (GO), Quirinópolis (GO), Ituiutaba (MG), Jales (SP), Gurupi (TO) e Araguaçu (TO).

Já na terça-feira, 29, o núcleo das maiores temperaturas deve permanecer sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e o Triângulo Mineiro. Também há possibilidade de calor intenso no noroeste do Paraná.

Temperaturas superiores a 40°C poderão ser registradas em cidades como Corumbá (MS), Porto Murtinho (MS), Três Lagoas (MS), Cuiabá (MT), Poconé (MT), Barra do Garças (MT), Nova Xavantina (MT), Piranhas (GO), Quirinópolis (GO), Itumbiara (GO), Ituiutaba (MG), Votuporanga (SP), Barretos (SP), São José do Rio Preto (SP) e Catanduva (SP).

Frente fria

O avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil a partir de quarta-feira, 30, deve provocar mudanças nas condições do tempo e reduzir as temperaturas em parte das regiões afetadas pelo calor.

Com a frente fria, as áreas com temperaturas de 40°C ou mais devem se concentrar principalmente no leste de Mato Grosso, sul do Pará, norte e noroeste de Goiás, centro e sul do Tocantins, noroeste de São Paulo, áreas do vale do rio São Francisco entre Minas Gerais e Bahia e no Piauí.

Segundo o Inmet, entre as localidades que ainda podem registrar temperaturas superiores a 40°C estão Araguaçu (TO), Gurupi (TO), Bom Jesus (PI) e Floriano (PI).

Importante destacar que, apesar de o aviso de onda de calor estar associado a uma área específica, outras localidades também podem registrar temperaturas elevadas.

Por exemplo, no Tocantins, algumas áreas podem superar 40°C, mas a previsão não indica a persistência necessária para que o fenômeno seja caracterizado como onda de calor.

O mesmo ocorre no Distrito Federal. As temperaturas devem permanecer elevadas e podem chegar a 34°C entre segunda-feira, 28, e quarta-feira, 30, mas o DF não está incluído na área do aviso.

Ainda de acordo com o Inmet, o registro de temperaturas extremas, superiores a 40°C, não significa necessariamente a ocorrência de uma onda de calor.

A caracterização do fenômeno depende da combinação entre a intensidade e a persistência das temperaturas acima da média para cada localidade.

Devido a isso, áreas que não estão incluídas no aviso também podem registrar calor intenso, enquanto localidades com temperaturas máximas inferiores a 40°C podem atender aos critérios para caracterização de uma onda de calor.