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POLÊMICA

Pablo Marçal pagará R$ 10 mil por acusar rival de usuário de drogas

Decisão levou em conta publicação nas redes sociais durante a campanha eleitoral

Yuri Abreu
Por
Pablo Marçal foi condenado pela Justiça a pagar R$ 10 mil a adversário
Pablo Marçal foi condenado pela Justiça a pagar R$ 10 mil a adversário - Foto: Divulgação
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O empresário Pablo Marçal (PRTB) foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a pagar R$ 10 mil por danos morais a Marco Antonio Mills Martins, líder da Rede Sustentabilidade.

A decisão está relacionada a um vídeo publicado por Marçal durante a campanha eleitoral de 2024 à Prefeitura da capital paulista.

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Segundo a decisão judicial, Marçal teria publicado nas redes sociais uma gravação em que aparece soprando farinha sobre Mills durante uma agenda na Vila Madalena, em São Paulo. Ao compartilhar o vídeo, teria acrescentado a legenda “Faz o M cheirador”.

Justiça aponta ofensa à honra

Na decisão, a Justiça considerou que a publicação associou Mills ao uso de drogas e atingiu sua imagem. Segundo a magistrada responsável pelo caso, o conteúdo teve mais de sete milhões de visualizações.

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A decisão aponta ainda que Marçal foi citado e intimado para uma audiência relacionada ao processo, mas não compareceu.

A condenação foi fixada em R$ 10 mil. A defesa do empresário ainda pode recorrer da decisão no prazo estabelecido pela Justiça.

Defesa afirma que vai recorrer

Em declaração encaminhada à imprensa, Marco Antonio Mills Martins afirmou que considera a decisão importante para estabelecer limites às manifestações feitas nas redes sociais.

“Para mostrar que a internet não é terra sem lei e que ninguém está acima da Justiça”, afirmou Mills.

A defesa do líder da Rede, porém, informou que também pretende recorrer da decisão. Segundo os advogados, o objetivo é questionar o valor fixado na indenização, considerado baixo diante do patrimônio declarado por Marçal à Justiça Eleitoral.

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drogas Pablo Marçal São Paulo

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