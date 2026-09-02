Pablo Marçal declara quase R$ 150 milhões em bens ao TSE

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O candidato à Presidência da República, Pablo Marçal (PRTB), declarou um valor de quase R$ 150 milhões ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — o dado consta no perfil do postulante no perfil DivulgaCand.

O montante exato declarado é de R$ 149.986.151,74. A maior parte desse valor, R$ 80 milhões, é referente a 80% de uma participação societária na Aviation Participações Ltda, uma empresa com sede em Barueri (SP) e atua como holding de instituições não-financeiras e no setor imobiliário.

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Além disso, há outros valores milionários relacionados a participações societárias em outras empresas, assim como aplicações em fundos de investimento, imobiliários e de renda fixa. Marçal declarou ainda um valor de R$ 4,9 milhões na Alameda Birmânia, em Santana de Parnaíba (SP).

Doações de campanha

Pablo Marçal também recebeu as primeiras doações para a sua campanha ao Palácio do Planalto, ainda que esteja aguardando o julgamento da validade da sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme dados da plataforma DivulgaCand, ele recebeu o valor de R$ 9.621,53 em doações. Ao todo, são 558 ofertas de valores que variam de R$ 0,01 a R$ 500.

Marçal pede suspensão de inelegibilidade para disputar Presidência

O empresário Pablo Marçal (PRTB) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a suspensão da inelegibilidade de oito anos imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O pedido foi apresentado neste domingo, 30, e está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli.

De acordo com a CNN, a defesa de Marçal quer suspender os efeitos da condenação enquanto o TSE analisa recursos contra a decisão. Segundo os advogados, ele apresentou pedido de registro de candidatura em 15 de agosto, mas a inelegibilidade já consta no sistema da Justiça Eleitoral.