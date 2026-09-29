Lula vem fechar a campanha em Salvador. A Bahia virou carro-chefe

As últimas pesquisas mostraram Lula liderando em 14 estados e Flávio Bolsonaro em 12 (DF incluso), com a ressalva de que no Espírito Santo várias deram empate. Na Bahia, ele ganha de goleada, no mínimo 50%, com Flávio nunca mais que 17. E no mix dos favoráveis, o eleitorado baiano é o maior, com 11,3 milhões de pessoas.

Lula está fechando a campanha na Bahia, hoje, em Salvador, justo por isso. Já veio no 1º de julho, depois em setembro para a caminhada na Liberdade, e agora para a caminhada na Barra, após ter passado mais de uma semana divulgando que seria em Feira, motivo de muito entusiasmo para os lulistas de lá.

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E os petistas feirenses não gostaram. Citaram que só num dos municípios já havia 12 ônibus fretados, e que o comando da campanha no mínimo foi inábil. Para no fim vaticinar: “Fazem isso por não ter adversário”.

‘Tanto faz’ – Talvez, sim. A campanha 2026 entra na reta de chegada no mesmo tom do começo, o PT e aliados colados com Lula e tentando colar Flávio Bolsonaro no time de ACM Neto.

Neto, por sua vez, sem referência federal competitiva, criou uma nova versão para o tanto faz, ao dizer que ele governou Salvador contra Dilma, Temer e Bolsonaro, três com os quais ele nunca se alinhou, mas mesmo assim foi o melhor prefeito do Brasil.

Esse é o cenário baiano configurado na campanha eleitoral, algo muito parecido com 2022. Domingo sa- beremos se foi a mesma coisa de cabo a rabo, ou não.

Angelo Coronel e filhos, mais uma resposta para as urnas

Djair Almeida, morador da Ribeira, leitor amigo, conta que nos casos em que listamos na edição de domingo sobre situações curiosas que aguardam respostas das urnas, faltou um, o do senador Angelo

Coronel e família, os filhos Diego e Angelo Filho, deputado federal e estadual, todos no Republicanos.

Ele lembra que, em 2018, Angelo Coronel, que era deputado estadual, disputou o Senado e pegou o filho Diego e elegeu estadual. Em 2022, quando não era candidato a nada, pegou o estadual Diego e elegeu federal, pegando outro filho, o Angelo, para estadual.

Agora, em 2026, os três, Coronel (senador), Diego (federal) e Angelo Filho (estadual) são candidatos à reeleição. E pergunta: como será que ele se sairá dessa vez? De fato, é mais uma curiosidade que as urnas vão satisfazer.

Fieb e Sebrae: Index 2027

Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), e Jorge Khoury, superintendente do Sebrae, lançarão, terça da semana que vem, na sede da Fieb, o Index 2027, que vai acontecer entre 15 e 17 de junho.

O Index, já na terceira edição, é o maior evento da indústria baiana, com a exposição de novas tecnologias, interconexão entre o empresariado, como dizem, “o show da inovação”.



Nossa Senhora Aparecida também cai na polarização

Flávio Bolsonaro disse, em agosto, que se vencer a eleição presidencial vai decretar que “o Brasil é de Nosso Senhor Jesus Cristo”. O caso até hoje rende polêmica, até porque se disse que a pretensão dele é tirar de Nossa Senhora Aparecida a condição de padroeira do Brasil.

Pesquisa da Quaest ontem divulgada mostra que entre católicos a preferência por Lula, que era de 43%, subiu para 48%, enquanto Flávio, de 23% para 27%. Entre evangélicos, Lula passou de 23% para 27%, enquanto Flávio caiu de 49% para 46%. Pelo visto, a polêmica influenciou pouco, o que levou um padre de Salvador a comentar:

– Jesus e Nossa Senhora estão muito ocupados para se preocuparem com isso.

REGISTROS

Em baixa 1

O Datafolha divulgou, sábado, pesquisa mostrando que 37% dos entrevistados consideram o Congresso Nacional ruim ou péssimo, enquanto 18% consideram que os congressistas fazem um ótimo trabalho. Para 40% dos entrevistados, o Congresso é regular.

Em baixa 2

O STF também foi alvo de nova pesquisa. A avaliação negativa da corte subiu para 47%. Em maio, 40% consideravam ruim o trabalho do STF. O índice atual é o mais alto da série histórica, que começou em 2019.

Dia do Capelão

Nem por estarmos na semana das eleições 2026, a Alba para com as homenagens. Celebra, hoje à tarde, o Dia do Capelão, entregando também o troféu Diplomata da Ordem dos Capelães do Brasil. A iniciativa é do deputado Euclides Fernandes (PT).

Sem quórum

Também na Alba está programada para hoje pela manhã reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, a fim de apreciar três projetos. Ela é presidida pelo deputado Eduardo Sales (PV), um dos mais presentes, mas na semana da eleição o resultado é antecipado: não haverá quórum.