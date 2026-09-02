Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > LEVI VASCONCELOS

LEVI VASCONCELOS

Alexandre de Moraes com o Master força o Brasil a rever o papel do STF

Denúncias podem impactar o papel do STF no Brasil

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Alexandre de Moraes durante sessão plenária no STF
Alexandre de Moraes durante sessão plenária no STF - Foto: Gustavo Moreno | STF

Que me dizes das últimas notícias bombásticas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e contrato de mais de R$ 130 mi da mulher dele com o Master do Daniel Vorcaro?

A pergunta aí vem do leitor Adonias Mercedes, morador de Nazaré, em Salvador. E a resposta pode ser sintetizada como nos disse um deputado federal: “Chuva de granizo empedrado no telhado do Brasil”.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O ministro Alexandre de Moraes já é o alvo predileto dos bolsonaristas, que o acusam de perseguição, por ter condenado Jair Bolsonaro à prisão, num processo em que o próprio ministro seria provável vítima de uma trama que incluiria os assassinatos dele, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Leia Também:

LEVI VASCONCELOS

Empresariado grita por espaço para falar sobre o fim da escala 6x1
Empresariado grita por espaço para falar sobre o fim da escala 6x1 imagem

LEVI VASCONCELOS

E Lula dá a largada na Liberdade. Travou tudo, mas foi bem diferente
E Lula dá a largada na Liberdade. Travou tudo, mas foi bem diferente imagem

LEVI VASCONCELOS

Partidos vão às urnas com força total. Questão é a partilha do bolo
Partidos vão às urnas com força total. Questão é a partilha do bolo imagem

E agora? – Alexandre de Moraes ser vítima e juiz no caso da trama golpista já cheira mal, mas passou, por um detalhe que a ciência política explica com a conversa da mensagem e o mensageiro.

A boa mensagem tem que estar em mãos de um mensageiro qualificado e, no caso, os bolsonaristas não se enquadram. Pelo menos politicamente é assim que a situação é entendida.

No rastro da coisa, o Supremo Tribunal Federal, o STF, a mais alta instância da Justiça no Brasil, já vem sendo questionada por extrapolar, estar tomando decisões que não lhe competem.

No caso das denúncias de envolvimento dele com o Master, a coisa vai bem mais além, é uma questão que agride a moral por quem se coloca como guardião da tal. O assunto é grave. E o próprio papel do STF entra na pauta, com o impeachment de Alexandre no bolo.

UPB tenta precaver municípios contra a seca que está chegando

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, reuniu prefeitos para discutir os efeitos do El Niño e o risco de desabastecimento de água com a seca que já está batendo na porta de alguns municípios:

– Seca não escolhe partidos. E o que nos interessa é que vocês, prefeitos, tenham um plano para apresentar ao governo, projetos de curto e longo prazo.

Valcyr Rios (PT), prefeito de Pintadas, disse que lá o problema já é visível.

– Nossos mananciais estão secando. Daqui a 60 dias não teremos mais água na cidade. Temos povoados que já estão sendo abastecidos por carros-pipa há mais de 15 dias.

Ou seja, a seca sempre vem, e desta vez chega com aviso prévio. A Embasa diz que a água fornecida em carros-pipa, hoje cobrada, logo será liberada grátis.

Pablo na briga com Instagram

Pablo Roberto (PSDB), vice-prefeito de Feira de Santana e também secretário de Educação do município, teve a conta no Instagram bloqueada que nem o próprio sabe por que.

Ontem, ele anunciou que a Justiça determinou à Meta o restabelecimento da conta, sob pena de multa diária de R$ 300 mil. O caso é estranho, até porque Pablo tinha no fim de agosto 55 mil seguidores.

E Sabadin impera na Alba com a ‘Liberdade Colorida’

Paulista que adotou a Bahia há 20 anos, Wilson Sabadin, 64 anos, é o artista que adorna o salão de entrada da Assembleia esta semana, com a exposição ‘Liberdade Colorida’, 15 belos trabalhos em óleo sobre tela louvando o direito dos pássaros a viverem livres.

Autodidata, viúvo e sem filhos, fotógrafo de eventos e tradutor de francês, Sabadin conta que quando menino via pássaros bonitos que o pai mantinha presos em gaiolas.

– Essa exposição nasce de minhas lembranças de infância, com a liberdade dos pássaros sendo a inspiração principal.

O ateliê dele fica na Lapinha, de onde Sabadin tira os motivos para celebrar a vida.

REGISTROS

Val de Nelzito

Novo Triunfo, vizinho de Cícero Dantas e Jeremoabo, sofreu uma pancada forte. Ronival de Oliveira Mattos, o Val de Nelzito (PP), 52 anos, vereador no sexto mandato, morreu vítima de um infarto fulminante. Dizem lá que o abalo teve a força de um terremoto.

Praia sem mar

Trecho da estrada entre Sapeaçu e Castro Alves mais parecia praia, de tanta areia na pista, segundo um morador de Salvador que passou lá. Simples: um caminhão carregado de areia tombou lá. Nada de mar por perto.

Cacau sem festa

A tradicional Festa do Cacau, que Ubatã realiza em conjunto com o aniversário da cidade, 28 de setembro, está ameaçada. Até agora, a prefeitura nada anunciou. Lá dizem que, com o dinheiro curto, há duas alternativas: ou a festa acontece um só dia ou dia nenhum.

O drama da comporta

A Barragem do rio Cariaca, entre Cansanção e Quijingue, simplesmente secou até o limite. Motivo: a comporta se rompeu. Moradores da área clamam por providências. Dizem que uma nova comporta é coisa pouca.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

coluna levi vasconcelos Política

Relacionadas

Mais lidas