Alexandre de Moraes com o Master força o Brasil a rever o papel do STF

Que me dizes das últimas notícias bombásticas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e contrato de mais de R$ 130 mi da mulher dele com o Master do Daniel Vorcaro?

A pergunta aí vem do leitor Adonias Mercedes, morador de Nazaré, em Salvador. E a resposta pode ser sintetizada como nos disse um deputado federal: “Chuva de granizo empedrado no telhado do Brasil”.

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O ministro Alexandre de Moraes já é o alvo predileto dos bolsonaristas, que o acusam de perseguição, por ter condenado Jair Bolsonaro à prisão, num processo em que o próprio ministro seria provável vítima de uma trama que incluiria os assassinatos dele, além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

E agora? – Alexandre de Moraes ser vítima e juiz no caso da trama golpista já cheira mal, mas passou, por um detalhe que a ciência política explica com a conversa da mensagem e o mensageiro.

A boa mensagem tem que estar em mãos de um mensageiro qualificado e, no caso, os bolsonaristas não se enquadram. Pelo menos politicamente é assim que a situação é entendida.

No rastro da coisa, o Supremo Tribunal Federal, o STF, a mais alta instância da Justiça no Brasil, já vem sendo questionada por extrapolar, estar tomando decisões que não lhe competem.

No caso das denúncias de envolvimento dele com o Master, a coisa vai bem mais além, é uma questão que agride a moral por quem se coloca como guardião da tal. O assunto é grave. E o próprio papel do STF entra na pauta, com o impeachment de Alexandre no bolo.

UPB tenta precaver municípios contra a seca que está chegando

Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, reuniu prefeitos para discutir os efeitos do El Niño e o risco de desabastecimento de água com a seca que já está batendo na porta de alguns municípios:

– Seca não escolhe partidos. E o que nos interessa é que vocês, prefeitos, tenham um plano para apresentar ao governo, projetos de curto e longo prazo.

Valcyr Rios (PT), prefeito de Pintadas, disse que lá o problema já é visível.

– Nossos mananciais estão secando. Daqui a 60 dias não teremos mais água na cidade. Temos povoados que já estão sendo abastecidos por carros-pipa há mais de 15 dias.

Ou seja, a seca sempre vem, e desta vez chega com aviso prévio. A Embasa diz que a água fornecida em carros-pipa, hoje cobrada, logo será liberada grátis.

Pablo na briga com Instagram

Pablo Roberto (PSDB), vice-prefeito de Feira de Santana e também secretário de Educação do município, teve a conta no Instagram bloqueada que nem o próprio sabe por que.

Ontem, ele anunciou que a Justiça determinou à Meta o restabelecimento da conta, sob pena de multa diária de R$ 300 mil. O caso é estranho, até porque Pablo tinha no fim de agosto 55 mil seguidores.

E Sabadin impera na Alba com a ‘Liberdade Colorida’

Paulista que adotou a Bahia há 20 anos, Wilson Sabadin, 64 anos, é o artista que adorna o salão de entrada da Assembleia esta semana, com a exposição ‘Liberdade Colorida’, 15 belos trabalhos em óleo sobre tela louvando o direito dos pássaros a viverem livres.

Autodidata, viúvo e sem filhos, fotógrafo de eventos e tradutor de francês, Sabadin conta que quando menino via pássaros bonitos que o pai mantinha presos em gaiolas.

– Essa exposição nasce de minhas lembranças de infância, com a liberdade dos pássaros sendo a inspiração principal.

O ateliê dele fica na Lapinha, de onde Sabadin tira os motivos para celebrar a vida.

REGISTROS

Val de Nelzito

Novo Triunfo, vizinho de Cícero Dantas e Jeremoabo, sofreu uma pancada forte. Ronival de Oliveira Mattos, o Val de Nelzito (PP), 52 anos, vereador no sexto mandato, morreu vítima de um infarto fulminante. Dizem lá que o abalo teve a força de um terremoto.

Praia sem mar

Trecho da estrada entre Sapeaçu e Castro Alves mais parecia praia, de tanta areia na pista, segundo um morador de Salvador que passou lá. Simples: um caminhão carregado de areia tombou lá. Nada de mar por perto.

Cacau sem festa

A tradicional Festa do Cacau, que Ubatã realiza em conjunto com o aniversário da cidade, 28 de setembro, está ameaçada. Até agora, a prefeitura nada anunciou. Lá dizem que, com o dinheiro curto, há duas alternativas: ou a festa acontece um só dia ou dia nenhum.

O drama da comporta

A Barragem do rio Cariaca, entre Cansanção e Quijingue, simplesmente secou até o limite. Motivo: a comporta se rompeu. Moradores da área clamam por providências. Dizem que uma nova comporta é coisa pouca.