Empresariado grita por espaço para falar sobre o fim da escala 6x1

Siga o A TARDE no Google

Líderes empresariais baianos reuniram a imprensa, ontem, no Sebrae, para fazer coro no grito com as lideranças nacionais: deixar a votação do fim da escala 6x1 para depois das eleições.

Mudar o modelo da escala de trabalho, seis dias de jornada por um de descanso, para cinco por dois de descanso tem um custo. E quem paga a conta? Os empresários dizem que há cinco meses pedem para discutir o assunto, sem resposta. Eles querem ajustar a agenda. Carlos Henrique, presidente da Fieb, diz que a indústria baiana já enfrenta forte concorrência com chineses.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

– O grande prejudicador da indústria baiana é a indústria da China, que tem jornada de 12 horas e seis dias na semana. É com eles que concorremos.

Na Venezuela – Décio Barros, presidente da Fetrabase, diz que o setor de transportes já enfrenta uma carência de motoristas.

–Temos dificuldades de encontrar profissionais especializados e estamos buscando trabalhadores na Venezuela. No País será um impacto de cerca de R$ 12 bilhões.

Fala o presidente da Faeb, Humberto Miranda, o do setor agropecuário:

– Teremos aproximadamente 20% mais no custo da mão de obra na pecuária leiteira, e 19% na fruticultura, com possível repasse aos consumidores.

Kelsor Fernandes, da Fecomércio-BA, vai no mesmo tom: “Nas vendas nos últimos 90 dias, tivemos queda, se for aprovado agora poderá ter retração nas contratações e vai explodir na queda da economia”.

A polêmica está criada.

Marinha prende mergulhadores que filmavam obras da ponte

Quatro homens montados em jet skis, portando câmeras fotográficas e cilindros de mergulho foram detidos pela Marinha ontem: estavam operando na área sem autorização.

Eles foram flagrados pelo chefe da embarcação que dá apoio aos técnicos que estão instalando as primeiras tubulações de aço para concretar os pilares da ponte Salvador-Itaparica.

O fato ocorreu justo na área em que foi instalada a primeira tubulação.

Fontes que tiveram conhecimento do fato dizem que a lancha rápida Volution, que transportou os mergulhadores com os jet skis, foi alugada pelo vereador Sandro Filho (PP), de Salvador, que é candidato a deputado estadual.

A questão: será que o caso tem a ver com política? A ponte, que teve o start dado na boquinha da campanha eleitoral, sempre esteve no olho do furacão.

Meu botox, minha vida...

É cada uma... O candidato à Presidência da República Wilson Grassi Júnior (Democrata) está propondo criar o programa “Meu Botox, Minha Vida”, que ofereceria aplicações gratuitas de toxina botulínica para mulheres de baixa renda. Em entrevista, ele disse que algumas das propostas mais controversas nem chegaram a ser apresentadas. E nós dizemos que não queremos nem saber...

Zé Maria, Ilhéus perde um duplo ícone do nosso tempo

A tristeza se espalhou por Ilhéus, no último domingo, com a notícia de que José Maria de Andrade, o Zé Maria, foi encontrado morto em casa. Radialista, comentarista esportivo e colunista social, ele escreveu o nome na história lá em 2006, quando levou o Colo-Colo, como presidente, ao título de Campeão Baiano de 2006. Mas, também, foi o criador do Troféu Imprensa do Cacau, que marcou época.

Em 15 de julho, ele mandou uma gravação para o jornalista e amigo Emílio Gusmão, do site Blog do Gusmão, dizendo que aquela seria a última entrevista:

– O diabetes está me matando.

REGISTROS

Carteira de idoso 1

No recém inaugurado Supermercado Total, na Avenida São Rafael, um cliente de 75 anos chegou e foi estacionar em uma vaga de idosos, quando o guarda perguntou:

– O senhor tem carteira de idoso?

– Pra que carteira, não tá na cara?!

– Mas tem que ter.

Carteira de idoso 2

O vigia deixou o cidadão estacionar, mas aconselhou:

– Vá tirar a carteira que é melhor. Tem até 50% de descontos em passagens de ônibus interestaduais.

El Niño em pauta

A UPB reúne, hoje, prefeitos baianos e de outros estados nordestinos para discutir os possíveis efeitos do El Niño no Nordeste e os desafios para a gestão pública municipal. O encontro tem participação da Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência.

Associação Náutica

A Associação Náutica da Bahia fará, amanhã, no Yatch Club, um café da manhã para apresentar a 2ª edição do Fórum Náutico Internacional, que vai acontecer 16 e 17 de setembro, em Salvador, além da 1ª Expo Negócios & Turismo Náutico, que que acontecerá simultaneamente.