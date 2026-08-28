Partidos vão às urnas com força total. Questão é a partilha do bolo

Se cada partido tem o direito de apresentar 100% mais um do número de vagas em disputa nas eleições de deputados, vê-se que 24 partidos disputam as 39 vagas de deputado federal com 534 candidatos, enquanto 22 partidos disputam as 63 vagas na Alba com 643 candidatos.

Cada partido elege um deputado conforme o quociente, o número de votos válidos dividido pelo de vagas resulta numa vaga. E aí entra outro jogo, o de que tem mais prestígio na legenda para conseguir recursos do Fundo Partidário ou Eleitoral.

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Foi por conta disso, os interesses na formação de quociente, que na semana passada o deputado federal João Barcelar, que é do PL, apareceu num palanque do PT em Ribeira do Pombal declarando apoio a Jerônimo e criou a celeuma. Em tese, traição, mas ninguém ousaria expulsá-lo.

Logística – Simples. O PL tem hoje três deputados federais, o Capitão Alden, Roberta Roma e o próprio João Carlos Bacelar. Parte para as urnas com 37 candidatos a federal com a expectativa de reeleger os três e quem sabe mais um ou dois.

Tirar João Bacelar por causa do episódio de Pombal é por em risco o conjunto. Em 2022, Roberta teve 160.731 votos, Alden 95.1151 e Bacelar 90.229. Ou seja, bulir aí é entrar em risco eleitoral.

Na partilha do bolo financeiro, dizem que Roberta levou R$ 3,1 milhão e Alden também. Já Bacelar, nada. No jogo tem disso, as bençãos da cúpula valem grana.

Cairu abre as suas ilhas para dois Festivais da Primavera

Após 16 edições do Festival da Primavera do Morro de São Paulo, a Prefeitura de Cairu, via Secretaria de Turismo, resolveu turbinar o evento. Ontem, no Pirambeira, bar na Pituba, em Salvador, não foi só foi lançada a 17ª edição no Morro, mas também a 1ª edição na Ilha de Boipeba.

O evento, capitaneado pelo prefeito Hildécio Meirelles (UB), reuniu jornalistas e também empresários, além da presença de Adolfo Loyola, coordenador da campanha de Jerônimo, que foi lá rever amigos. Fala Hildécio:

– As ilhas de Cairu cada vez mais exibem os seus encantos para o mundo. Esse é o nosso propósito.

Presente no evento, a cantora Márcia Freire, que chegou a cantar música para animar a plateia, disse já estar acostumada a participar de eventos especiais e os Festivais do Morro e Boipeba são especialíssimos.

Comenda com festa na Alba

João Gualberto, empresário sergipano que foi duas vezes prefeito de Mata de São João e hoje mora em Portugal, protagonizou grande festa ontem na Alba ao receber a Comenda 2 de Julho, iniciativa do deputado Manuel Rocha (UB), que disse ser muito justa a homenagem.

– Não é só pelo passado de grande empreendedor, mas também pelos bons exemplos que ele nos dá para a construção do futuro.

Brola se vai na polêmica da longevidade de 125 anos

Morreu terça última, no povoado de Rapatição, distrito de Serra Grande, em Valença, Bráulio Celestino dos Santos, o Brola, no centro de uma polêmica: ele tinha mesmo 125 anos como diziam os seus registros oficiais? As duas filhas acham que não, dizem que ele foi registrado no Cartório de Nazaré das Farinhas em 29 de março de 1901, mas bem depois que nasceu, o que pode ter alterado a data, caso para o Guiness Book estudar.

E Brola dizia que não lembrava bem. Ele passou a vida toda trabalhando na roça, mas lembrava que quando jovem integrou o Exército e fez parte da tropa que foi atrás do cangaceiro Lampião. E espalhava:

– Foi meu tempo mais difícil.

REGISTROS

Leonardo Dias, a dor

O oftalmologista Leonardo de Oliveira Dias, de 35 anos, protagonizou uma forte pancada entre colegas médicos e nas comunidades de Cachoeira, São Félix e Muritiba, onde atuava. Ele morreu vítima de um acidente na BR-101, quando o carro dele se chocou com uma carreta, nas proximidades de São Gonçalo dos Campos. A tristeza se alastrou.

Greve nos bancos

A greve decretada pelas agências bancárias do país, ontem, espalhou transtornos por aí, mas bancários em greve dizem que o transtorno maior é deles, que estão vendo um monte de agências fecharem sem que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) dê uma resposta objetiva.

Cães mortos

Moradores do povoado de São Benedito, em Nilo Peçanha, usam as redes sociais para denunciar que nos últimos dias vários cães apareceram mortos em pontos distintos. A suspeita é a de que eles tenham sido envenenados.

7 de Setembro elétrico

Juazeiro, que já é habituada a celebrar o 7 de setembro com muita festa, com trio elétrico no jogo, este ano vai ter Pierre Onasis e Igor Kanário.