No rádio e na tevê, o PT vai partir para tentar descolar Neto de Lula

E a campanha no rádio e na tevê, o famoso Horário Eleitoral, ainda tem peso decisivo como antes? Em 2018 as redes sociais entraram em cena e foram decisivas na vitória de Jair Bolsonaro.

A versão 2026 do Horário Eleitoral, que sempre foi o paraíso do marketing político, começa sexta e na Bahia ele já vai estrear uma cara bem definida, do ponto de vista do PT: bater para tentar descolar Lula de ACM Neto. É por isso que Lula vem para cá.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Claro que as mídias sociais estão aí na campanha, mas a convicção é a de que a propaganda no rádio e na tevê ainda tem um peso. Diz-se, por exemplo, entre petistas, que João Santana, o Patinhas, marqueteiro de Neto, criou a versão 2026 do tanto faz que está nas redes, fotos de Lula com Neto, Cocá, Coronel e João Roma.

Federal esquecido – A questão é que todas as pesquisas apontam que Lula na Bahia continua queridísimo, com índices de preferência quase sempre beirando os 70%.

Como Neto não tem referência federal competitiva, Flávio Bolsonaro mais tira do que dá, Ronaldo Caiado, Zema e cia nada dizem, a ideia é deixar a questão federal de lado e focar na estadual.

É justo aí que os petistas vão entrar, dizendo que Neto é adversário de Lula e adota essa postura por pura conveniência. Ou seja, vão tentar convencer o eleitorado de que os verdadeiros aliados de Lula são eles. Os petistas dizem que na Bahia eleição federal e estadual sempre foram casadas. E é isso que querem que prevaleça.

Rede de Soberania Digital lança propostas para as eleições 2026

A Rede de Soberania Digital, articulação com participação de movimentos, comunidades, universidades, sindicatos, parlamentares e outras lideranças sociais, nas 5 regiões do país, lança hoje (entre 20h30 e 22h) o Decálogo para a Soberania Digital: propostas para as eleições 2026.

O evento, via on line (www.soberania.digital/ao vivo), vai reunir candidatos, lideranças políticas, universidades, pesquisadores e hackers de todas as cinco regiões do país.

A ideia é fazer dez propostas que incluem inteligência artificial, regulação das grandes plataformas, proteção de dados, conectividade, software livre, infraestrutura digital e direitos do trabalho mediados por plataforma.

O professor Nelson Pretto, da UFBa, que participa, diz que muitas personalidades já confirmaram presença, entre elas o ex-ministro José Dirceu.

Flávio Dino na Ufba sexta

Flávio Dino, ministro do STF, é quem vai dar a aula especial na Ufba nesta sexta (9h) com o tema Direitos Fundamentais e Processos Estruturais. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube.

Mas os alunos estão se queixando. Dizem que o local programado, o auditório Raul Chaves, na Faculdade de Direito, tem apenas 328 lugares. No Salão Nobre da Ufba, na Reitoria, cabem 480, bem melhor, segundo eles.

Aldinho Mendonça, quando o bico de pena sobe ao topo

Aldinho Mendonça, o coordenador das exposições de arte na Alba, é o artista que dá as cartas no trecho esta semana. Em 15 obras em bico de pena, produzidas em seu ateliê, na Graça, ele mostra A Bahia em preto e branco.

– A vontade de pintar é como um bálsamo. Eu não vivo sem isso, é meu companheiro, a minha companhia, a arte é tudo para mim.

Aldinho, que está na estrada há mais de 36 anos dos 70 vividos, mostra de tudo da Bahia, a cultura afro, o belo casario com suas configurações coloniais e vezes uma igreja dessas famosas no tabuleiro da baiana, tudo inspirado nas belas paisagens no Centro Histórico de Salvador, a partir da Barra, onde mora.

REGISTROS

Emergências baianas

No embalo das mudanças climáticas, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) registrou mais de 4 mil casos de “situação de emergência” na Bahia entre 2016 e junho de 2026. O levantamento, obtido pela organização Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação, soma mais de 42.685 registros no país, sendo 4.646 na Bahia.

João Gualberto

Duas vezes prefeito de Mata de São João, o empresário João Gualberto recebe amanhã (15h) a Comenda 2 de Julho da Alba, iniciativa do deputado Manuel Rocha (UB). Gualberto já é Cidadão Baiano, Cidadão Soteropolitano e Cidadão Matense.

Cidade Luz

O Cidade Luz, centro espírita fundado pelo médium José Medrado, realiza sábado (16h) nova edição do seu Bingo Beneficente. Entre os prêmios, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, celular, fogão, air fryer, bicicleta e uma Smart TV. A arrecadação irá para as obras sociais.

Ricardo Maia

O deputado federal Ricardo Maia (MDB), ex-prefeito de Ribeira do Pombal, deu um veículo Volks Polo 0 km para a Ordem de Pastores de Aurelino Leal. Dizem que o carro será usado em atividades sociais e evangelísticas. Só agora?