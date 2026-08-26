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LEVI VASCONCELOS

No rádio e na tevê, o PT vai partir para tentar descolar Neto de Lula

Horário Eleitoral de 2026 traz novo foco nas campanhas

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Lula durante votação na eleição para o comando do PT
Lula durante votação na eleição para o comando do PT - Foto: Ricardo Stuckert | PR

E a campanha no rádio e na tevê, o famoso Horário Eleitoral, ainda tem peso decisivo como antes? Em 2018 as redes sociais entraram em cena e foram decisivas na vitória de Jair Bolsonaro.

A versão 2026 do Horário Eleitoral, que sempre foi o paraíso do marketing político, começa sexta e na Bahia ele já vai estrear uma cara bem definida, do ponto de vista do PT: bater para tentar descolar Lula de ACM Neto. É por isso que Lula vem para cá.

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Claro que as mídias sociais estão aí na campanha, mas a convicção é a de que a propaganda no rádio e na tevê ainda tem um peso. Diz-se, por exemplo, entre petistas, que João Santana, o Patinhas, marqueteiro de Neto, criou a versão 2026 do tanto faz que está nas redes, fotos de Lula com Neto, Cocá, Coronel e João Roma.

Federal esquecido – A questão é que todas as pesquisas apontam que Lula na Bahia continua queridísimo, com índices de preferência quase sempre beirando os 70%.

Como Neto não tem referência federal competitiva, Flávio Bolsonaro mais tira do que dá, Ronaldo Caiado, Zema e cia nada dizem, a ideia é deixar a questão federal de lado e focar na estadual.

É justo aí que os petistas vão entrar, dizendo que Neto é adversário de Lula e adota essa postura por pura conveniência. Ou seja, vão tentar convencer o eleitorado de que os verdadeiros aliados de Lula são eles. Os petistas dizem que na Bahia eleição federal e estadual sempre foram casadas. E é isso que querem que prevaleça.

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Rede de Soberania Digital lança propostas para as eleições 2026

A Rede de Soberania Digital, articulação com participação de movimentos, comunidades, universidades, sindicatos, parlamentares e outras lideranças sociais, nas 5 regiões do país, lança hoje (entre 20h30 e 22h) o Decálogo para a Soberania Digital: propostas para as eleições 2026.

O evento, via on line (www.soberania.digital/ao vivo), vai reunir candidatos, lideranças políticas, universidades, pesquisadores e hackers de todas as cinco regiões do país.

A ideia é fazer dez propostas que incluem inteligência artificial, regulação das grandes plataformas, proteção de dados, conectividade, software livre, infraestrutura digital e direitos do trabalho mediados por plataforma.

O professor Nelson Pretto, da UFBa, que participa, diz que muitas personalidades já confirmaram presença, entre elas o ex-ministro José Dirceu.

Flávio Dino na Ufba sexta

Flávio Dino, ministro do STF, é quem vai dar a aula especial na Ufba nesta sexta (9h) com o tema Direitos Fundamentais e Processos Estruturais. O evento será transmitido ao vivo pelo Youtube.

Mas os alunos estão se queixando. Dizem que o local programado, o auditório Raul Chaves, na Faculdade de Direito, tem apenas 328 lugares. No Salão Nobre da Ufba, na Reitoria, cabem 480, bem melhor, segundo eles.

Aldinho Mendonça, quando o bico de pena sobe ao topo

Aldinho Mendonça, o coordenador das exposições de arte na Alba, é o artista que dá as cartas no trecho esta semana. Em 15 obras em bico de pena, produzidas em seu ateliê, na Graça, ele mostra A Bahia em preto e branco.

– A vontade de pintar é como um bálsamo. Eu não vivo sem isso, é meu companheiro, a minha companhia, a arte é tudo para mim.

Aldinho, que está na estrada há mais de 36 anos dos 70 vividos, mostra de tudo da Bahia, a cultura afro, o belo casario com suas configurações coloniais e vezes uma igreja dessas famosas no tabuleiro da baiana, tudo inspirado nas belas paisagens no Centro Histórico de Salvador, a partir da Barra, onde mora.

REGISTROS

Emergências baianas

No embalo das mudanças climáticas, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) registrou mais de 4 mil casos de “situação de emergência” na Bahia entre 2016 e junho de 2026. O levantamento, obtido pela organização Fiquem Sabendo, via Lei de Acesso à Informação, soma mais de 42.685 registros no país, sendo 4.646 na Bahia.

João Gualberto

Duas vezes prefeito de Mata de São João, o empresário João Gualberto recebe amanhã (15h) a Comenda 2 de Julho da Alba, iniciativa do deputado Manuel Rocha (UB). Gualberto já é Cidadão Baiano, Cidadão Soteropolitano e Cidadão Matense.

Cidade Luz

O Cidade Luz, centro espírita fundado pelo médium José Medrado, realiza sábado (16h) nova edição do seu Bingo Beneficente. Entre os prêmios, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, celular, fogão, air fryer, bicicleta e uma Smart TV. A arrecadação irá para as obras sociais.

Ricardo Maia

O deputado federal Ricardo Maia (MDB), ex-prefeito de Ribeira do Pombal, deu um veículo Volks Polo 0 km para a Ordem de Pastores de Aurelino Leal. Dizem que o carro será usado em atividades sociais e evangelísticas. Só agora?

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