Lula, o velho que tenta sobreviver entre os novos que não colam

Laércio Diamond, morador de Amaralina, se diz equidistante do jogo político, mas sempre lê nossas observações, e pergunta: não parece que Lula já demorou demais no poder? Que tu me dizes?

Parece não, com certeza ele já é o mais velho no poder na era do voto. Está há 11 anos no poder e pode chegar a 16 se vencer em outubro. Mais que isso só Getúlio Vargas, que passou 18, 15 deles na ditadura que instalou de 1930 a 1945 e mais três quando se elegeu, de 1951 até suicidar-se, em 1954.

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Ponderando-se que o jogo da política é como o da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer, sendo que na política é bem curto, ele é velhíssimo. Mas é um velho que ainda namora firme e é aí que está o problema dos adversários, que são mais novos com as tintas da velha velhacaria que tanto criticam.

Novos velhos – E tem mais, meu caro Laércio. Dos 13 candidatos a presidente (até agora, pode ser que Pablo Marçal caia) os que melhor pontuam, além de Lula, são Flávio, 45 anos, Caiado (76), Renan (42) e Romeu Zema (62), não se vê nada que empolgue o brasileiro a trocar Lula.

Flávio vem no rastro do pai, Jair Bolsonaro, que está preso, nada de novo. Caiado foi governador de Goiás e até sobe nas pesquisas quando Flávio sai, a mesma coisa de Zema. Tem Renan, que anda fazendo propostas que ninguém acredita, como acabar com o crime organizado em um ano, ou extinguir quase quatro mil municípios, que ninguém quer. É por aí que Lula surfa.

Diego e Leandro, os cristãos que querem voto na porrada

Leandro de Jesus e Diego Castro, ambos do PL, os deputados bolsonaristas raiz da Alba, parece terem combinado uma ação similar.

Primeiro, em abril de 2024 Leandro pulou o muro do Hospital do Oeste, em Barreiras, para ir inspecionar, depois, em julho deste ano, arrancou a placa inaugural da Ba 649, que liga Ilhéus a Itabuna, dizendo que lá não tinha obra pronta.

Ontem foi a vez de Diego invadir a Faculdade de Comunicação da UFBa para arrancar propagandas de Lula que lá estavam, o que acabou em atrito com estudantes.

Curioso é que os dois são evangélicos. Poderiam explicar onde viram Jesus ensinando isso? Diego poderia até dizer que Jesus chutou os vendilhões do templo, mas a Facom nunca foi templo para ele. Os bolsonaristas diziam que as universidades federais eram ninhos de maconheiros.

Pablo Marçal, o enroscado

Pablo Marçal, o candidato presidente do PRTB, mesmo antes do início da campanha no rádio e na tevê já está proibido de fazê-la.

Além de ter declarado um patrimônio de mais de R$ 7,4 bilhões, agora tem o vice, Leonardo Alves de Araújo, o Leonardo Avalanche, alvo de duas medidas protetivas a mulheres, agora também acusado de ter fraudado a tomada da sigla com um trineto da Princesa Isabel.

Barra Agro, a nova porta do agronegócio na Bahia

Começou ontem em Barra, no Médio São Francisco, oeste baiano, a 2ª edição do Barra Agro Show, segundo Marco Craviola, presidente do Sindicato dos Produtores de Barra, ‘um evento que já nasceu grande e tem tudo para crescer muito mais’.

E tem mesmo. João Leão, que é pernambucano e se criou lá, presente na abertura, diz que é o novo eldorado do agronegócio na Bahia.

– Temos lá 34 vinícolas em implantação, além de mais de mil hectares plantados de cacau e a crescente produção de mirtilo.

Este ano participam 132 produtores, e segundo eles também já é bem maior a exposição de máquinas e afins.

REGISTROS

Chocolate 83 – 1

Raimundo Nonato da Cruz, o Chocolate da Bahia, autor de sucessos como Roda de Samba e Me dá Birinaite, vai completar 83 anos dia 30, e como tem feito nos últimos tempos vai comemorar com amigos no Escritório do Gasosa, no Rio Vermelho.

Chocolate 83 – 2

Chocolate vive nos últimos tempos entre a Assembleia e a UPB fazendo jingles para deputados e prefeitos como agora, mas diz ter adotado um hábito, sem dizer que o mercado está mal: ‘É o melhor espanta credor que já vi’.

Cáritas Brasileira

A Cáritas Brasileira, uma das 170 ligadas à Cáritas Internacional, da Igreja Católica, entidade comprometida em promover o bem viver, celebra hoje na Alba (9h30) os seus 70 anos, iniciativa da deputada Neusa Cadore (PT).

Idade mínima sobe

O crescimento da expectativa de vida dos brasileiros, segundo as projeções do IBGE, hoje em 79,9 anos para mulheres e 73,6 para homens, o que dá a média de 76,6, está fazendo o INSS estudar a mudança da idade mínima para aposentadoria. Hoje é de 65 anos, mas a ideia é aumentar para 67.