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LEVI VASCONCELOS

E assim o jogo começa, Jerônimo com Lula e ACM Neto com todos

Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta quarta-feira, 18

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Lula vira aposta de Jerônimo Rodrigues em campanha
Lula vira aposta de Jerônimo Rodrigues em campanha - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Nas eleições de 2022 Lula só perdeu na Bahia em Luís Eduardo Magalhães e Buerarema, no primeiro caso graças à forte presença do pessoal do agronegócio que veio do sul e no segundo por conta da guerra entre fazendeiros e índios.

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No mais, ganhou em todos os 415, com um detalhe: Jerônimo venceu colado com Lula em 364 e ACM Neto em 53, em 51 deles com Lula na cabeça. Dos 30 maiores municípios baianos em população, Jerônimo venceu em 17 e Neto em 13, inclusos os quatro maiores, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari.

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É justo por isso que o cenário de 2026 se configura da forma que está, com o pessoal do PT querendo colar ACM Neto com Flávio Bolsonaro e Neto querendo deixar a pendenga federal de lado e tocar o pé na estrada com votos dos demais candidatos e também uma fatia de Lula.

Calado

Se em 2022 Neto adotou o discurso do tanto faz e viu que a barca é furada, agora fica calado até por falta do que dizer.

O pessoal a ele ligado até tenta emplacar o discurso de que Lula já não influi tanto, teria perdido espaço no Nordeste como um todo e na Bahia em particular.

Não é isso que as pesquisas estão mostrando. As diferenças de 2022 para cá se dão no lugar de fala. Lula era oposição, hoje é o presidente, Jerônimo apenas um candidato, hoje governador.

No frigir dos ovos, é certo como sem dúvida que Lula influencia decisivamente. E ACM Neto vai para a segunda tentativa de dizer que ele é maior.

DC tem dois candidatos para o governo, mas um vai sobrar

Nos registros oficiais da Justiça Eleitoral a Bahia tem sete candidatos ao governo, Jerônimo (PT), ACM Neto (UB), Ronaldo Mansur (PSOL), Maria Bono (PCO), Aroldo Félix (UP), Ariel Capistrano e José Estevão, ambos do DC, e é aí que está o problema.

Ariel realizou a convenção no sábado e Estevão no domingo da mesma semana. Isso coroa uma série de disputas internas pelo controle do partido. A Justiça vai decidir quem vai ficar, mas Estevão garante que será ele.

– Eu já tive quatro decisões favoráveis na Justiça. A posição dele não se sustenta.

A Justiça ainda não marcou data para julgar o caso, o que deve acontecer nos próximo dias, já que, com certeza, para as urnas, onde prevalece o registro oficial, só vai valer um. O caso de um mesmo partido registrar duas candidaturas majoritárias para o governo é inédito.

PDT se ajusta com os petistas

Na reunião que o PDT, presidido na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, realizou com Rui Costa e Jaques Wagner para alinhar a campanha com os candidatos do partido, foi dito que se vê muita propaganda de ACM Neto com Lula, e Wagner reagiu.

– Não são compatíveis essas duas coisas, votar em Lula e apostar num candidato de oposição a Lula. É casca de banana.

Liu Gomes, a arte que vem das casquinhas de mariscos

Nascido e criado em Itapuã, Liu Gomes, 58 anos, tira do mar, ou pegando as sobras de ostras e mariscos que as marisqueiras descartam ou mesmo catando na praia, a matéria-prima para adornar espelhos.

É ele o artista da semana na Alba, com a exposição Espelhos d’Água, que adorna o salão Josaphat Marinho.

Liu diz que mantém outras atividades, como ser dono de hospedagens, mas garante que a arte tem lugar de honra no seu dia a dia.

– Não é praticamente uma fonte de renda, mas é uma coisa que eu amo fazer. A arte realmente corre muito forte no meu sangue.

E o resultado é sensacional. É só conferir.

REGISTROS

Racha em Uruçuca

Dizem na região do cacau que um fato muito retumbante este ano lá vem de Uruçuca. Em 2024, Moacyr Leite, o prefeito, apoiou Magnólia Barreto, ambos do UB. Agora ele diz que tem ojeriza do PT e ela apoia Jerônimo.

Messias do Goiamun

Valença perdeu segunda uma dessas pessoas que marcam um tempo. Foi Messias Silva, o Messias do Goiamun, figura muito querida, assim chamado porque passou a maior parte da vida vendendo goiamun numa bicicleta.

Fisiba na rota

Canavieiras realiza de amanhã até sábado a 5ª edição do Festival Literário do Sul da Bahia (FisibA), que este ano tem como tema Literatura e Sustentabilidade: um encontro com a cultura popular. No bojo, a exposição Adonias Filho – a voz literária do sul da Bahia.

Flipeba também

Quem também pisa fundo na questão de eventos literários é a ilha de Boipeba, no arquipélago de Cairu. Realiza de 4 a 6 de setembro mais uma edição da Feira Literária de Boipeba, a Flipeba, que segundo Cláudio Brito, secretário de Turismo em Cairu, está incorporado ao mix de atrações das ilhas.

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ACM Neto Jerônimo Rodrigues Lula

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