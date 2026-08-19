E assim o jogo começa, Jerônimo com Lula e ACM Neto com todos

Nas eleições de 2022 Lula só perdeu na Bahia em Luís Eduardo Magalhães e Buerarema, no primeiro caso graças à forte presença do pessoal do agronegócio que veio do sul e no segundo por conta da guerra entre fazendeiros e índios.

No mais, ganhou em todos os 415, com um detalhe: Jerônimo venceu colado com Lula em 364 e ACM Neto em 53, em 51 deles com Lula na cabeça. Dos 30 maiores municípios baianos em população, Jerônimo venceu em 17 e Neto em 13, inclusos os quatro maiores, Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari.

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É justo por isso que o cenário de 2026 se configura da forma que está, com o pessoal do PT querendo colar ACM Neto com Flávio Bolsonaro e Neto querendo deixar a pendenga federal de lado e tocar o pé na estrada com votos dos demais candidatos e também uma fatia de Lula.

Calado

Se em 2022 Neto adotou o discurso do tanto faz e viu que a barca é furada, agora fica calado até por falta do que dizer.

O pessoal a ele ligado até tenta emplacar o discurso de que Lula já não influi tanto, teria perdido espaço no Nordeste como um todo e na Bahia em particular.

Não é isso que as pesquisas estão mostrando. As diferenças de 2022 para cá se dão no lugar de fala. Lula era oposição, hoje é o presidente, Jerônimo apenas um candidato, hoje governador.

No frigir dos ovos, é certo como sem dúvida que Lula influencia decisivamente. E ACM Neto vai para a segunda tentativa de dizer que ele é maior.

DC tem dois candidatos para o governo, mas um vai sobrar

Nos registros oficiais da Justiça Eleitoral a Bahia tem sete candidatos ao governo, Jerônimo (PT), ACM Neto (UB), Ronaldo Mansur (PSOL), Maria Bono (PCO), Aroldo Félix (UP), Ariel Capistrano e José Estevão, ambos do DC, e é aí que está o problema.

Ariel realizou a convenção no sábado e Estevão no domingo da mesma semana. Isso coroa uma série de disputas internas pelo controle do partido. A Justiça vai decidir quem vai ficar, mas Estevão garante que será ele.

– Eu já tive quatro decisões favoráveis na Justiça. A posição dele não se sustenta.

A Justiça ainda não marcou data para julgar o caso, o que deve acontecer nos próximo dias, já que, com certeza, para as urnas, onde prevalece o registro oficial, só vai valer um. O caso de um mesmo partido registrar duas candidaturas majoritárias para o governo é inédito.

PDT se ajusta com os petistas

Na reunião que o PDT, presidido na Bahia pelo deputado federal Félix Mendonça Júnior, realizou com Rui Costa e Jaques Wagner para alinhar a campanha com os candidatos do partido, foi dito que se vê muita propaganda de ACM Neto com Lula, e Wagner reagiu.

– Não são compatíveis essas duas coisas, votar em Lula e apostar num candidato de oposição a Lula. É casca de banana.

Liu Gomes, a arte que vem das casquinhas de mariscos

Nascido e criado em Itapuã, Liu Gomes, 58 anos, tira do mar, ou pegando as sobras de ostras e mariscos que as marisqueiras descartam ou mesmo catando na praia, a matéria-prima para adornar espelhos.

É ele o artista da semana na Alba, com a exposição Espelhos d’Água, que adorna o salão Josaphat Marinho.

Liu diz que mantém outras atividades, como ser dono de hospedagens, mas garante que a arte tem lugar de honra no seu dia a dia.

– Não é praticamente uma fonte de renda, mas é uma coisa que eu amo fazer. A arte realmente corre muito forte no meu sangue.

E o resultado é sensacional. É só conferir.

REGISTROS

Racha em Uruçuca

Dizem na região do cacau que um fato muito retumbante este ano lá vem de Uruçuca. Em 2024, Moacyr Leite, o prefeito, apoiou Magnólia Barreto, ambos do UB. Agora ele diz que tem ojeriza do PT e ela apoia Jerônimo.

Messias do Goiamun

Valença perdeu segunda uma dessas pessoas que marcam um tempo. Foi Messias Silva, o Messias do Goiamun, figura muito querida, assim chamado porque passou a maior parte da vida vendendo goiamun numa bicicleta.

Fisiba na rota

Canavieiras realiza de amanhã até sábado a 5ª edição do Festival Literário do Sul da Bahia (FisibA), que este ano tem como tema Literatura e Sustentabilidade: um encontro com a cultura popular. No bojo, a exposição Adonias Filho – a voz literária do sul da Bahia.

Flipeba também

Quem também pisa fundo na questão de eventos literários é a ilha de Boipeba, no arquipélago de Cairu. Realiza de 4 a 6 de setembro mais uma edição da Feira Literária de Boipeba, a Flipeba, que segundo Cláudio Brito, secretário de Turismo em Cairu, está incorporado ao mix de atrações das ilhas.