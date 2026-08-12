Na Bahia, segundo as pesquisas, o cenário 2026 ainda está embolado

Sábado termina o prazo para os partidos registrarem as candidaturas para as eleições de outubro, sexta da semana que vem começa oficialmente a campanha eleitoral. E segundo as pesquisas, ACM Neto lidera apertado; os candidatos ao Senado de Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner, também lideram com mais folga.

A pesquisa do Real Time Big Data ontem divulgada deu ACM Neto com 44% e Jerônimo com 42%, um empate técnico, enquanto na disputa para o Senado Rui tem 25%, Wagner 20% e João Roma e Angelo Coronel têm 15% cada. É mais ou menos o que as outras amostragens vêm demonstrando. Em 28 de agosto de 2022 o Datafolha divulgou pesquisa que dava ACM Neto com 54%, contra 16% de Jerônimo.

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LULA CÁ – Claro que em 2022 Jerônimo era um desconhecido e ganhou, hoje é governador, o que traz vantagem de ter a caneta na mão e as desvantagens dos desgastes que o poder traz. Também tem Lula, segundo o Big Data, absoluto na Bahia, com 59% contra 30% de Flávio Bolsonaro. Se o desafio de Jerônimo é vencer, colado com Lula, o de ACM Neto é mais complicado. Ele continua, como em 2022, quando adotou o tanto faz, sem ter uma referência federal. Aí entra a questão do Senado. Pelo desempenho nas pesquisas, passa a sensação de que Rui e Wagner ajudam Jerônimo, enquanto Roma e Coronel precisam da ajuda de Neto. O jogo parece embolado, mas pelo jeito mais favorável a Jerônimo.

Serra da Chapadinha já tem o apoio de 28 dos 63 deputados

Nada menos que 28 dos 63 deputados estaduais baianos já apoiam ostensivamente a preservação da Serra da Chapadinha, entre Itaetê, Ibicoara e Mucugê, de onde a mineradora Novo Rumo extrai ferro da gigantesca jazida da área. A engenheira química Alcione Correia, que engorda a luta dos moradores que querem o fim da mineração em nome da preservação, conta que a luta é árdua.

– Já expropriaram, derrubaram casas e avançaram com a mineração e com condomínios de luxo. Destruíram placas da Unesco e colocaram fogo nos telhados das casas.

A deputada Fátima Nunes (PT), vice-presidente da Alba, diz que apesar dos ataques, os moradores cumprem um papel importante.

– É inadmissível que pessoas tenham capital e achem que são donas de tudo. Essas pessoas são guardiãs da floresta

Cairu também com as jubartes

As baleias jubarte também passaram a integrar o mix de atrações turísticas do arquipélago de Cairu. Nas ilhas de Tinharé, onde ficam Morro de São Paulo e Garapuá e também na ilha de Boipeba, é crescente o número de barcos para transportar quem quer ver as baleias de perto. Cláudio Brito, o secretário de Turismo lá, diz que elas vão e voltam, ‘mas de verdade vieram para ficar’.

A beleza de Salvador nas pinturas de Marcos Renê

A Alba voltou a apresentar na Praça Josaphat Marinho, logo na entrada, os artistas plásticos que dão show visual, e voltou com pompas. Salvador – 477 anos é a exposição que o artista plástico Marcos René mostra, uma belíssima coletânea de 18 quadros mostrando cenários da capital baiana, com um detalhe: cada um deles possui um chip que conectado ao celular aparece uma descrição poética na voz do artista com a cena retratada no quadro.

– A história da Bahia se tornou uma das inspirações para as minhas obras. Na pandemia li diversos livros sobre Salvador. E até escrevi um romance baseado na fundação da cidade, A Catedral, referência à antiga Sé, demolida em 1933. O ateliê de Marcos fica em casa, no Costa Azul.

REGISTROS

ABI 96 anos

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) celebra hoje os seus 96 anos e também os 50 anos do Museu da Imprensa, com um almoço em sua sede, na Praça da Sé. A presidente Suely Temporal diz que a data serve para a ABI reafirmar o seu compromisso com o bom jornalismo.

As belas da Corona

A Corona, marca de cerveja, elaborou o Beach 100, que aponta as 100 melhores praias do mundo. A Praia da Engenhoca, em Itacaré, e Taipu de Fora, na Península de Maraú, estão entre elas. Mas o pessoal do turismo diz que se a Corona olhar bem, vai ver que a Bahia tem mais.

Tandick condenado 1

Em Ilhéus, as rodas de conversa sobre as disputas eleitorais tiveram um assunto extra esta semana. A 4ª Turma Recursal do TJ-BA manteve por unanimidade a condenação do vereador Tandick Resende (UB) por danos morais. Vai pagar R$ 30 mil de multa ao juiz Alex Venicius Miranda, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus.

Tandick condenado 2

Tandick também vai pagar os honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, mais R$ 6 mil. Tandick disse nas redes, sem apresentar provas, que o magistrado praticava ‘gatunagem’.