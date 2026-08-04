Neto segue negando ponte, mesmo com canteiros de obras a todo vapor

Na primeira das sabatinas que a TV Aratu realiza com os três principais candidatos ao governo baiano (hoje é Jerônimo, amanhã, Ronaldo Mansur), ACM Neto voltou a negar que a ponte Salvador-Itaparica já esteja em obras:

– Não tem nada, ainda levaram Lula lá para participar de uma obra vazia.

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Ressalvou, todavia, que a ponte é essencial para a Bahia e, caso seja eleito governador, tudo fará para concretizar a obra, “irei até a China conversar com os chineses”.

Outro ponto abordado, a falta de uma referência federal competitiva, já que, parte dos aliados apoia Flávio Bolsonaro, ele diz que prefere o amigo Ronaldo Caiado, do PSD, e até alivia o lado de Lula que, no sábado, na convenção de Jerônimo, disse que ia brigar para tomar Salvador em 2028.

APOIO FEDERAL – Ele minimizou a situação:

– Fui prefeito de Salvador oito anos. Primeiro, a presidente era Dilma, depois Michel Temer e, por fim, Bolsonaro. Governei sem nunca ter tido problema.

As pesquisas apontam que insegurança, hoje, é a maior das preocupações dos brasileiros, e ele promete acabar com isso na Bahia, logo de saída pagando melhores salários para a PM.

Só um reparo. No caso da ponte, há um canteiro de obras em Vera Cruz, trabalhadores na ativa, e em São Roque do Paraguaçu, Maragogipe, as máquinas estão a pleno vapor produzindo estacas. Tudo mentira? Difícil emplacar isso...

Ivana quer sessões online na Alba. A oposição faz ressalva

A Alba retomou, ontem, a agenda institucional, após o recesso de julho, com a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Casa, querendo ter índice de produtividade igual ao do 1º semestre, quando a Mesa analisou 694 proposições, de 800 apresentadas.

A questão é que estamos a exatos 60 dias das eleições e, dos 63 deputados, 51 são candidatos à reeleição. Ivana sugere que a Alba passe a fazer sessões online e explica:

– Algumas Assembleias já adotam isso desde a pandemia. A Bahia é grande.

O deputado Tiago Correia (PSDB), líder da oposição, diz que concorda com a proposta, em parte:

–Podemos ter sessões online, não há problema, mas as votações têm que ser presenciais, não dá pra ser online. O pessoal do governo tem muita dificuldade para formar o quórum.

Pouco milho e muito Pinto

Após o ex-deputado federal Uldurico Pinto, pai do ex-deputado Uldurico Jr. (que está preso), ter lançado a candidatura a deputado federal pela federação (Rede/Psol), o sobrinho dele, Ubaldino Júnior, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Porto Seguro, também se lançou a federal pelo MDB. Dizem no extremo sul que é a primeira vez que a família entra em rota de colisão. E até brincam: “É muito pinto pra pouco milho”.

Vetado no PV, André Fraga dispara em Binho Galinha

Vetado como candidato a deputado pela federação Brasil Esperança, formada por PT, PCdoB e o PV, partido dele, André Fraga, vereador em Salvador, se disse vítima de uma articulação golpista. A fala dele:

– O que aconteceu foi uma perseguição política à pauta da mudança climática. E é por isso que não vou parar, não vou desistir. Na chapa tem gente condenada a mais de 30 anos de prisão por envolvimento com facção criminosa. Não vi ninguém dizer que é contra. Cadê a revolta?

Ele refere-se ao deputado estadual Binho Galinha, que é do Avante e está preso. Fraga é do PV, mas tido como muito próximo a ACM Neto.

REGISTROS

Deputando

E já que a Alba retoma as rotinas, acontecerá, amanhã (9h), o I Fórum Estadual de Desenvolvimento Sustentável, iniciativa do deputado Patrick Lopes (Avante), segundo o qual, apesar da campanha ainda tem espaço para a agenda institucional. Aliás, na Alba deputados brincam dizendo que tem a hora de disputar e a hora de deputar.

Igreja Universal

Os 49 anos da Igreja Universal do Reino de Deus vão ser celebrados, esta quinta (14h), em sessão especial na Alba. Lá, dois deputados, José de Arimatéia e Jurailton Santos, ambos do Republicanos, são ligados à Universal.

Edmundo Garcia

Também quinta (10h), acontecerá na Alba a volta das homenagens, com a entrega de Comendas. Quem receberá a 2 de Julho é o empresário Edmundo Amissi Garcia, iniciativa de Bobô (PCdoB).

Sem campeão

Nas redes do Recôncavo, bate forte a final do campeonato de Jiquiriçá, domingo último, entre o Araçá e o Bom Jesus. O Bom Jesus fez um gol, um jogador do Araçá partiu para cima do juiz, e o jogo acabou em briga generalizada, sem campeão. E a final virou caso de polícia.