Lula está vindo apoiar Jerônimo. Os efeitos do tarifaço já chegaram

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Lula está chega, hoje, para o lançamento oficial de Jerônimo na disputa baiana das eleições 2026, no Parque de Exposições de Salvador, um festão, com direito a estandes para cada partido vender o seu peixe.

Quem também fez um festão foi Kelsor Fernandes, em sua posse para novo mandato na Fecomércio-BA, evento vip, que agregou a nata do empresariado baiano.

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O primeiro evento é político, o segundo social, contaminado pelo primeiro. Claro que a campanha 2026 está na boquinha e o empresariado como sempre adota a postura do modo cautelar. Nem por isso ficou fora a pauta da vez, o tarifaço de Trump e as lideranças dizem que os efeitos já estão aqui.

EXPECTATIVAS – Kelsor, por exemplo, diz que está fazendo algumas reivindicações para minimizar o impacto.

– Queremos encontrar formas de facilitar o acesso ao crédito para o pequeno empresário, o que hoje é muito difícil. E temos pedido tambémalívionacargatributária. Em algumas pautas, somos atendidos. Noutras, não.

Já o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, revelou que, em uma reunião recente, Jerônimo garantiu que levará as demandas do setor produtivo ao Governo Federal.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, João Paulo, presente no encontro, confirmou, dizendo que “é assunto do gabinete do governador”.

Mas foi nas rodinhas de conversas que as convicções foram externadas sem freio. O consenso dita que soluções só depois das eleições.

O PSD, maior partido da Bahia, em Feira virou um zero total

O PSD, maior partido da Bahia, com um senador, que é Otto Alencar (o presidente), sete deputados federais e nove estaduais, incluindo a presidente da Alba, Ivana Bastos, e mais 115 prefeitos, em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, está acéfalo, sem nada.

A observação é feita por jornalistas feirenses, que apontam o ex-deputado Fernando Torres como o coveiro do partido na Princesa, como falam ironicamente.

Torres foi vereador em Feira, depois deputado estadual, duas vezes federal, chegou a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), depois vereador em Feira de novo, tumultuou a relação com a prefeitura, em 2024 não se candidatou, saiu do PSD, está no MDB, mas não pode ser candidato.

O TRE-BA vai julgá-lo,segunda, por acusação de fraude na cota de gênero. Dizem que,lá,o PSD morreu e ele, politicamente, quase.

Ivana Bastos na rota de Janja

Janja da Silva, a primeira dama do Brasil, cumpriu, ontem, extensa agenda em Salvador, na véspera da chegada do marido, o presidente Lula, o que quer dizer que as duas visitas não são mera coincidência.

Ela participou da Cerimônia de Mobilização Nacional pelo Pacto Brasil contra o Feminicídio, e quem faturou alto foi a deputada Ivana Bastos (PSD). Foi exaltada como primeira mulher a dirigir a Alba.

Contas do estado são aprovadas, com ressalvas

Numa longa sessão anteontem, que terminou tarde, depois das 22h, o TCE aprovou as contas de 2025 de Jerônimo, motivo de festa para os governistas, mas os auditores e conselheiros que fizeram o relatório final impuseram ressalvas e fizeram recomendações.

Uma das propostas aprovadas é que o governo apresente, num prazo de 120 dias, um Plano de Ação contendo as medidas para as correções do que eles chamam de “inconsistências”.

A relatora foi a conselheira Carolina Matos, que, no voto, além das ressalvas, incluiu 118 recomendações, 15 alertas e três ênfases, que foram derrubados pela maioria.

O plenário ficou cheio, com alguns secretários estaduais presentes.

POLÍTICA COM VATAPÁ

O doido

Manoel Isidório Júnior, o Sargento Isidório, estreou na política vendendo gás e pão sempre mais barato que no mercado.

Aproveitava-se do fato de Candeias, terra dele, ser pioneira na exploração de petróleo na Bahia e situar-se a menos de 10 km da Refinaria Landulpho Alves, botava um botijão de gás nas costas e destrinchava o discurso:

– O poço é ali, a refinaria é ali, e o gás mais caro é aqui!

Na greve da PM, em 2001, passou a maior parte dos três dias que o movimento durou preso, quando foi mandado para o hospital Juliano Moreira, taxado de “doente mental”, fato que os psiquiatras de plantão atestaram não ser verdadeiro. Mas, adorou ser chamado de doido. E transformou o qualificativo em nome próprio.

Candidatou-se a deputado estadual em 2002 (e se elegeu) com a música ’O Doido’. Os versos:

‘Vote no Doido, meu irmão/ Ele vai baixar o preço do gás/ E também o preço do pão/ Mas se ele não baixar nada/ É melhor que votar em ladrão.’