Preso, Binho Galinha tem aumento de patrimônio superior a 200%

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O deputado estadual Binho Galinha (Avante) teve uma evolução considerável em seu patrimônio nos últimos quatro anos. O parlamentar está preso desde outubro do ano passado, acusado de liderar uma milícia envolvida em lavagem de dinheiro e jogo do bicho em Feira de Santana.

No mês passado, ele foi condenado a 36 anos e 9 meses de prisão por crimes relacionados à posse irregular e adulteração de armas de fogo.

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De acordo com a declaração de bens, as posses de Binho Galinha tiveram ganhos de 237%, passando de R$ 316 mil em 2022, para R$ 1,06 milhão em 2026. Veja o patrimônio declarado pelo deputado:

Depósito bancário em conta corrente no País

Saldo conta-salário Banco Bradesco

R$ 324.807,32

Outras participações societárias

Empresa Posto São Jorge Ltda, CNPJ: 30.022.585/0001-01

R$ 100.000,00

Outros bens e direitos

Bem ou direito pertencente ao titular - Empresa CNPJ 60.746.948/0001-12

R$ 220.801,84

Terreno

Imóvel em Feira de Santana

R$ 155.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País

Saldo em conta corrente bradesco

R$ 243.392,04

Outros bens e direitos

Bem ou direito pertencente ao titular - empresa CNPJ 60.746.948/0001-12

R$ 24.644,61

Binho Galinha não perdeu mandato mesmo condenado

O parlamentar, que saiu do PRD, e filiou-se ao Avante, na tentativa de concorrer à reeleição nas eleições de outubro, não perdeu o mandato.

“A decisão, proferida por juízo de primeiro grau e sujeita a recurso, não produz qualquer efeito sobre a elegibilidade do deputado, que permanece no exercício de seu mandato e de seus direitos políticos”, diz a nota enviada à imprensa pela defesa do parlamentar, liderada pelo advogado Gamil Foppel.

Ao portal A TARDE, o advogado eleitoral Vagner Cunha explicou que a elegibilidade está mantida até o julgamento em plenário.

Ele ainda lembra que para a inelegibilidade ser confirmada, a decisão pela condenação precisa acontecer até o dia 15 de agosto, data que marca o prazo final para que a Justiça Eleitoral defina quem está apto a disputar as eleições.

“Ele ainda não está inelegível, a inelegibilidade vai surgir quando essa decisão do juízo for confirmada pelo Tribunal de Justiça. Se o colegiado não tomar uma decisão até dia 15 de agosto ele vai estar apto”, detalhou. O especialista pondera que no caso de vitória nas urnas, Binho Galinha não poderá tomar posse do mandato.

Operação El Patrón

A ação penal teve origem em elementos colhidos durante a Operação El Patrón, deflagrada em 7 de dezembro de 2023 para desarticular uma organização criminosa apontada como atuante em Feira de Santana e cidades da região.

Binho Galinha está preso desde outubro do ano passado, quando se entregou à sede do Ministério Público em Feira de Santana após ser considerado foragido.

Condenação

A condenação do parlamentar ocorreu após decisão proferida em julgamento pela juíza Márcia Telles Simões da Vara Criminal de Feira de Santana. A sentença considerou o parlamentar culpado por crimes relacionados à posse irregular e adulterado de armas de fogo.

Na decisão, a juíza afirmou que foram encontrados armamentos e munições em diferentes imóveis vinculados ao parlamentar.

A sentença cita, entre os materiais apreendido:

um fuzil Taurus T4 calibre 5,56;

uma pistola Taurus calibre .380;

revólver calibre .38;

espingardas calibre .22;

e calibre 12, além de armas com sinais de adulteração, numeração suprimida ou registro em nome de terceiros.

A magistrada entendeu que a condição de Binho Galinha como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não afastava a tipicidade das condutas.