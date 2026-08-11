No debate da Band, o melhor do parangolê ficou nos bastidores

A TV Bandeirantes, ou Band, como chamam, cumpriu uma tradição domingo, a de abrir os debates frente a frente entre os candidatos ao governo.

Lá estavam Jerônimo Rodrigues, governador e candidato à reeleição, ACM Neto, o adversário principal, e Ronaldo Mansur, do PSOL, os candidatos de partidos que têm representação no Congresso Nacional.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

E aí vem a pergunta: quem ganhou? Jornalistas que lá estavam dizem que fica mais fácil dizer quem perdeu. Jerônimo e Neto ficaram na troca de farpas, não dá para dizer que um foi superior ao outro. Mas Mansur ficou aquém de Kleber Rosa, que em 2022 disputou o governo pelo partido e hoje é candidato a estadual.

ATRÁS DAS CÂMERAS – Nesse cenário, ficaram notáveis episódios dos bastidores, por trás das câmeras. Veja três.

1 – Cada candidato teve o direito de levar dois assessores. ACM Neto só levou um, o marqueteiro João Santana, o Patinhas.

2 – Jaques Wagner se encontrou com Patinhas, que já foi marqueteiro de Lula em 2006 e de Dilma em 2010. E falou: ‘Pegue leve, viu?’. E Patinhas: ‘Eu estou chegando agora’.

3 – Augusto Correia, o diretor da Band Nordeste, convidou algumas figuras para a sala dele, como empresários e os deputados estaduais Alex da Piatã (PSD), aliado de Jerônimo, e Sandro Régis (UB), de Neto. Pau quebrou entre os dois e a plateia delirava: ‘Augusto é o mediador’.

Renan, o primeiro disparate de 2026, extinguir 3.913 municípios

Propostas disparatadas em campanhas eleitorais fazem parte e 2026 não é diferente. E este ano, a primeira veio de Renan Santos, candidato à presidência do Missão, que nas pesquisas sempre aparece em terceiro, atrás de Lula e Flávio, mas na frente de Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

O que ele propôs: acabar com 3.913 municípios dos 5.569 do país, só deixando 1.656. Os ameaçados de extinção são pequenos, pobres, quase sempre dependentes do Fundo de Participação dos Municípios. Na Bahia, dos 417, 370 ou 89% vivem nessa situação.

O disparate é duplo.

1 – Qual o prefeito ou vereador deles que arriscaria votar num candidato que promete acabar com eles?

2 – A distribuição de dinheiro com os pequenos tem justamente o propósito institucional de garantir a identidade nacional em locais onde corre pouco dinheiro.

Vítor Azevedo se diz confiante

Eleito deputado estadual em 2022 pelo PL de Bolsonaro (ao lado de Diego Castro, Leandro de Jesus e Raimundinho da Jr), Vítor Azevedo vai ter a reeleição este ano pelo Avante, mas garante que está tudo bem.

– Meu eleitorado não é ideológico, é político. Todos os meus prefeitos são da base do governo. Nada interfere na mudança de partido, até porque eu nunca tive discurso ideológico.

Wilson Andrade, o criador do dose dupla no ferryboat

O empresário Wilson Andrade, que nos deixou sábado aos 78 anos, era um diferenciado. No fim dos anos 80, ele diretor da Companhia de Navegação Bahiana (CNB), viu o sufoco com o empréstimo dos navios Vera Cruz e Mont Serrat ao governo do Maranhão, resolveu pegar dois outros navios, o Agenor Gordilho e o Juracy Magalhães e mandou fazer dois andares. O construtor sugeriu: ‘Já que você gosta de tomar um uisquizinho, por que não bota o nome deles de dose dupla?’. Adorou, botou e colou.

Também diretor da Associação Bahiana de Empresas de Base Florestal (ABAF), ele vinha nos últimos tempos empenhado em turbinar a indústria de fibras, com a ressalva: ‘Só as fibras de pobre, como de côco e piaçava, Algodão é fibra de rico’.

REGISTROS

ACB em pauta

Os 215 anos da Associação Comercial da Bahia vão ser celebrados na Assembleia em sessão especial na quinta-feira (10h), quando a presidente da ACB, Isabela Suarez, receberá os cumprimentos ao lado do deputado Eduardo Salles (PV), que propôs a homenagem.

Lívia comendadora

Aliás, a agenda solene da Alba está gorda. Já na sexta-feira quem vai tornar-se comendadora é a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz. Ela vai receber (10h) a Comenda 2 de Julho, iniciativa da deputada Olívia Santana.

Carroça comendador

Antonio Alves dos Santos, o Carroça, nome que ganhou e adotou porque se deu bem na vida carregando laranja numa carroça, 65 anos, quatro vezes prefeito de Rio Real, vai receber a Comenda 2 de Julho na Alba segunda da semana que vem (10h). A iniciativa é do deputado Emerson Penalva (UB).

Perigo no teto

O teto da Câmara de Monte Alto simplesmente desabou na noite de sexta-feira. Suspeita: a madeira. O presidente da Câmara, Domingos Porto Neto, foi lá e disse que aconteceu o mal menor, felizmente os prejuízos foram só materiais.