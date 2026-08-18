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Lula decreta luto oficial pela morte de Laura Cardoso e Glória Menezes

Morte das artistas gerou grande comoção entre os brasileiros

Agatha Victoria Reis
Por
Lula decreta luto
Lula decreta luto - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o decreto de luto oficial de três dias pelas mortes das atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes nesta terça-feira, 18.

“Em sinal de reconhecimento e gratidão a tudo o que Glória e Laura fizeram pela cultura brasileira, decreto luto oficial de 3 dias”, escreveu o presidente em rede social.

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Ainda em postagem, Lula afirmou que "as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo”.

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Veja a postagem:

Morte de Laura Cardoso e Glória Menezes

Laura Cardoso morreu aos 98 anos após um mal-estar em sua residência na noite de segunda-feira, 17, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo. A atriz é um dos grandes nomes da dramaturgia, com mais de 150 trabalhos na arte brasileira.

Glória Menezes foi a óbito por causas naturais em seu apartamento no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 18. A artista também está entre os maiores nomes da televisão brasileira.

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