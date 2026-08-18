Luto na televisão: morre a atriz Glória Menezes aos 91 anos

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A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira, 18, em sua residência, no Rio de Janeiro. Com uma carreira de mais de seis décadas, ela se consolidou como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, com trabalhos marcantes na televisão, no teatro e no cinema.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1934, Nilcedes Soares Guimarães teve contato com a música antes de escolher a dramaturgia. Estudou piano na juventude e, nos anos 1950, entrou para a Escola de Artes Dramáticas, mas deixou o curso antes de concluir a formação.

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Sua primeira experiência profissional ocorreu no teleteatro da TV Tupi, durante os primeiros anos da televisão brasileira. Em 1959, participou de “Um Lugar ao Sol”, da TV Excelsior, sua primeira novela.

No ano seguinte, adotou definitivamente o nome artístico Glória Menezes e estreou no teatro com “As Feiticeiras de Salém”, de Arthur Miller, em montagem dirigida por Antunes Filho.

A projeção também chegou ao cinema. Em 1962, Glória interpretou Rosa em “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte. O filme, baseado na obra de Dias Gomes e protagonizado por Leonardo Villar, conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e recebeu indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Tarcísio Meira foi parceiro na vida e na televisão

Em 1963, Glória Menezes protagonizou “2-5499 Ocupado”, novela da TV Excelsior em que contracenou com Tarcísio Meira. Os dois se casaram em outubro daquele ano e formaram um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira.

A parceria se estendeu por décadas. Na Globo, os atores estiveram juntos em produções como “Sangue e Areia”, “Rosa Rebelde”, “Espelho Mágico”, “Guerra dos Sexos”, “Páginas da Vida” e “A Favorita”. Em 1988, também protagonizaram a série “Tarcísio & Glória”.

Gloria Menezes e Tarcísio Meira - Foto: Divulgação | TV Globo

O casal teve um filho, Tarcísio Filho, nascido em 1964. Glória também era mãe de Maria Amélia e João Paulo, de um casamento anterior.

Tarcísio Meira morreu aos 85 anos, em 12 de agosto de 2021, em São Paulo. O ator estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ser diagnosticado com Covid-19. Segundo informações divulgadas na época, ele morreu em decorrência de complicações da doença.

A morte de Tarcísio encerrou uma parceria de quase seis décadas com Glória, que passou a viver longe dos holofotes após a perda do marido.

Personagens que marcaram gerações

Glória também construiu uma trajetória expressiva longe da parceria com Tarcísio.

Em “Irmãos Coragem”, de 1970, interpretou Lara, personagem com três personalidades diferentes. A novela de Janete Clair se tornou um dos grandes sucessos da Globo e colocou em evidência a capacidade da atriz de assumir papéis de grande complexidade.

Em “Brega & Chique”, de 1987, viveu uma dona de casa que muda de vida depois de receber uma grande herança.

Já em “Rainha da Sucata”, de 1990, interpretou Laurinha Figueroa, uma socialite falida que tentava sustentar uma vida de luxo. A personagem protagonizou uma das cenas mais lembradas da novela ao se jogar de um prédio na avenida Paulista.

Teatro também teve espaço na carreira

Nos palcos, Glória dividiu novamente a cena com Tarcísio em “Tudo Bem no Ano Que Vem”, de Bernard Slade, em 1976.

Em 2000, protagonizou “Jornada de um Poema”, dirigida por Diogo Vilela. Para interpretar uma professora com câncer, raspou a cabeça durante a preparação para o papel.

A atriz repetiria a transformação anos depois, em “Jóia Rara”, quando interpretou uma monja tibetana.

Em 2013, voltou ao teatro com “Ensina-Me a Viver”, dirigida por João Falcão. A montagem abordava a relação entre uma mulher de 80 anos e um jovem fascinado pela morte.

Últimos trabalhos no cinema e na televisão

Depois de aproximadamente 20 anos afastada do cinema, Glória participou de “Se Eu Fosse Você…”, de Daniel Filho, em 2006.

Na televisão, um de seus últimos trabalhos foi “Totalmente Demais”, novela de Rosane Svartman e Paulo Halm. Ela interpretou Stelinha, mãe de Arthur, personagem de Fabio Assunção.

Ao longo de mais de seis décadas, Glória Menezes atravessou diferentes períodos da dramaturgia brasileira e deixou personagens em novelas, filmes e peças que permanecem associados à história da televisão nacional.

Outra morte marcante

A morte de Glória ocorre no mesmo dia em que foi anunciada a morte de Laura Cardoso, aos 98 anos, outro nome histórico da dramaturgia brasileira.

A informação foi publicada na madrugada desta terça-feira no perfil oficial da atriz. Segundo Fátima Cardoso, filha de Laura, ela morreu na noite de segunda-feira, 17, após passar mal em sua residência, no bairro de Sumaré, em São Paulo.

O velório foi realizado nesta terça-feira, na Bela Vista, região central da capital paulista.