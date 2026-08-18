Globo toma decisão radical após mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes

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A morte de Glória Menezes e Laura Cardoso, duas das maiores atrizes da televisão brasileira, marcou esta terça-feira, 18, com uma sequência de homenagens e mudanças na programação do Grupo Globo.

A Globo alterou a grade após a morte de Laura Cardoso, aos 98 anos. A emissora decidiu exibir um episódio especial de Tributo, dedicado à trajetória da atriz, no lugar do filme previsto para a tarde.

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Globo muda programação após morte de Laura Cardoso

O especial Tributo foi exibido após Além do Tempo, na Edição Especial. Gravado em 2024, o episódio recupera momentos da trajetória de Laura Cardoso e reúne depoimentos de colegas e amigos que acompanharam sua carreira.

A produção também apresentou lembranças da infância da atriz e registros de uma trajetória que atravessou diferentes períodos da televisão, do teatro e do cinema brasileiro.

Com a alteração, o filme previsto para a Sessão da Tarde deixou de ser exibido nesta terça-feira.

GloboNews homenageia Gloria Menezes ao vivo

A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, também ganhou espaço na programação jornalística do Grupo Globo. Após a confirmação da morte da atriz, a GloboNews preparou uma homenagem ao vivo para relembrar os principais momentos de sua carreira.

A cobertura destacou trabalhos que marcaram a trajetória da atriz, construída ao longo de mais de seis décadas entre televisão, teatro e cinema.

Glória também foi lembrada pela parceria com Tarcísio Meira, seu marido e companheiro de cena em diversas produções. O ator morreu em 2021, aos 85 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

Duas atrizes deixam a televisão de luto

As mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes ocorreram com poucas horas de diferença e provocaram manifestações de artistas, colegas de profissão e admiradores nas redes sociais.

Laura morreu na noite de segunda-feira, 17, após passar mal em sua residência, em São Paulo. A confirmação foi publicada pela família nas redes sociais.

Glória morreu nesta terça-feira, 18, em sua casa, no Rio de Janeiro. As duas construíram carreiras de longa duração e interpretaram personagens que permaneceram na memória de diferentes gerações de telespectadores.