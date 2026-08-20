35 federais e 53 estaduais estão no jogo eleitoral tentando a reeleição

Dos 39 deputados federais baianos eleitos em 2022, 35 vão tentar a reeleição, quatro outros estão fora. Otto Filho foi para o TCE, Alex Santana (Republicanos) perdeu apoio na Igreja Assembleia de Deus, sua base, João Leão (PP) e Zé Rocha (UB) saem para apoiar os filhos Kaká (PP) e Manoel (UB).

Já entre os 63 estaduais, nove ou 10 podem ficar fora. Adolfo Menezes vai para o TCM e quatro vão tentar voar para Brasília, Leandro de Jesus (Republicanos), Robinho (UB), Manoel Rocha (UB) e Vítor Bonfim (PSB). Maria Del Carmen (PT), Luciano Ribeiro (UB), o herdeiro da vaga de Alan Sanches, Raimundinho da Jr (PL) e Nelson Leal (PP) desistiram.

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Fica nesse jogo aí uma questão em aberto: Binho Galinha (Avante), que está preso, poderá ser candidato? Ele age como quem está em campanha, mas se a candidatura será efetivada mesmo, não se sabe.

Expectativas – Aí vem a pergunta: qual o percentual de renovação no plano federal e no estadual?

Como fazer pesquisa para deputado é algo tão complexo quanto caro, fica difícil fazer projeções, mas o que se diz nos meios políticos é que no caso dos federais, empoderados que estão com as emendas que vão a R$ 50 milhões por ano, é muito mais difícil competir.

E entre os estaduais o queixume principal vem da parte de alguns ex-prefeitos endinheirados que estão pisando fundo pela Bahia afora. Seja como for, nas duas frentes este ano a concorrência é menor. Em 2022 foram 913 estaduais e 632 federais. Agora são respectivamente 776 e 529.

O Alto do Cabrito solta o grito no folclore com teatro à frente

O Alto do Cabrito, no subúrbio ferroviário, vai celebrar o Dia do Folclore neste sábado (19h) com o Teatro E², tendo como destaque o espetáculo infanto-juvenil Lendas Brasileiras, com texto e direção de Elizete Cardoso.

– Nosso objetivo é elevar a potência, a cultura da periferia e arte-educação. Além da apresentação teatral, a noite terá muitas linguagens artísticas do nosso bairro.

Diz Elizete que o evento vai reunir personagens como o Saci-Pererê, Curupira, Iara, Bumba-Meu-Boi e Lobisomem, uma cultura popular que a geração de hoje conhece pouco e merece ser preservada.

O detalhe é que a programação é aberta ao público, totalmente gratuita no Teatro E². Diz Elizete que o esforço é grande, mas vale a pena, para dar bons fluidos culturais à nova geração. O Alto do Cabrito te aguarda.

Garis querem dias da greve

Os garis estão dizendo que a Limpurb descontou os dois dias em que eles ficaram em greve, embora tenha sido acordado de que tudo seria pago. Luiz Carlos Suíca, secretário do Sindilimp, diz que outros pontos do acordo não foram cumpridos.

– Também não pagaram o adicional de 100% aos que trabalharam no São João.

Suíca diz que a categoria briga pelo piso de R$ 3 mil e 40% de insalubridade.

No caso das Casas Bahia juros altos influenciaram

Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-Ba, diz que o fechamento de lojas de redes, como no caso das Casas Bahia, nunca decorre de um único motivo, mas pontua que acontece em um ambiente bastante adverso para o varejo de bens duráveis no país, e assinala:

– Desde meados de 2022 a taxa básica de juros permanece em patamar muito elevado, superior a 13% ao ano. E aí lá se vão quatro anos de crédito muito caro, justamente quando as famílias atingem níveis elevados de endividamento e têm pouco espaço no orçamento para compras de maior valor.

Ele ressalva que o impacto é maior em segmentos dependentes de financiamentos, como móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

REGISTROS

Fica Ceni

Rui Barbosa já dizia, quando você vir o adversário lhe elogiando pare, pense e reflita que alguma bobagem você está fazendo. A citação foi evocada por Anderson Francisco, torcedor do Vitória, que diz ter visto um monte de colegas gritando nos arredores do Barradão:

– Fica Ceni! Fica Ceni!

Domingo tem Ba x Vi.

Thierry e Leonardo

Thierry Marcel Georges Joel Godefroid de Burghgrave, consul honorário da França em Salvador, recebe amanhã o Título de Cidadão Baiano, iniciativa da deputada Fátima Nunes (PT). Já às 15h, quem recebe o título de Cidadão Baiano é o procurador de Justiça Bahia, Leonardo Quintans Coutinho, proposta dobdeputado Jurailton Santos (Republicanos).

Roberto e Waldir

Se vivos fossem, os ex-governadores Roberto Santos e Waldir Pires estariam completando 100 anos respectivamente em 15 de setembro e 21 de outubro. Os dois serão reverenciados em datas ainda não definidas por Thiago Correia (PSDB) e Angelo Almeida (PT).