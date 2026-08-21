Lula terá mais de 5 minutos de TV no horário eleitoral; veja divisão

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, na quinta-feira, 20, o tempo de horário eleitoral na TV dos candidatos à Presidência da República, no 1º turno. A propaganda gratuita terá início no dia 28 de agosto.

A coligação do atual chefe do Poder Executivo federal e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será o que terá o maior tempo à disposição: 5 minutos e 31 segundos, 1 minuto e 11 segundos a mais em relação ao grupo que apoia o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

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Segundo a Corte, apenas quatro dos candidatos ganharam o direito de ter tempo de exibição no primeiro turno: além de Lula e Flávio, foram agraciados Ronaldo Caiado e Augusto Cury.

O cálculo do tempo baseia-se no tamanho da bancada de cada partido ou coligação na Câmara dos Deputados. Desta forma, candidatos como Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) ficaram de fora da divisão.

Confira os tempos de cada um dos candidatos à Presidência da República:

Lula (PT): 5 minutos e 31 segundos ;

; Flávio Bolsonaro (PL): 4 minutos e 20 segundos ;

; Ronaldo Caiado (PSD): 2 minutos e 2 segundos ;

; Augusto Cury (Avante): 35 segundos .

Inserção e ordem

Durante audiência pública, o TSE também definiu o número de inserções ao longo da programação, fora do horário eleitoral gratuito. A Coligação Brasil Pronto para Mais (PT) terá direito a 433 inserções; o PL, a 339; o PSD, a 159; e o Avante, a 47.

Ainda na quinta-feira, 20, a Corte realizou o sorteio da ordem de veiculação da propaganda no primeiro dia do horário eleitoral, 28 de agosto. O Avante será o primeiro, seguido pelo PSD, PL e pela coligação "Brasil Pronto para Mais". Nos dias seguintes, a ordem será alterada.