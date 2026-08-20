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DIVISÃO

Veja o tempo de TV e rádio dos candidatos ao Governo da Bahia

Confira a duração e quantidade de cada inserção das coligações

Anderson Ramos
Por
Propaganda eleitoral gratuita são distribuídas de forma igualitária.
Propaganda eleitoral gratuita são distribuídas de forma igualitária. - Foto: Caroline Pacheco | Famecos | PUCRS
Eleições 2026

O Tribunal Regional da Bahia (TRE-BA) divulgou nesta quinta-feira, 20, como será a divisão das inserções de rádio e televisão dos candidatos ao Governo da Bahia em 2026.

Conforme os cálculos feitos pelo TRE-BA, ACM Neto (União Brasil) terá mais tempo que o seu principal que o seu principal adversário na disputa, o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

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Ronaldo Mansur (PSOL) terá o menor tempo entre os postulantes ao Palácio de Ondina. Aroldo Félix (UP), José Estêvão (DC) e Maria Bona (PCO) não terão inserções porque os partidos não têm representatividade na Câmara dos Deputados.

Veja a divisão

Tempo de inserções diárias

  • Coligação Unidos Para Mudar a Bahia formada por União Progressista (União Brasil e PP), PSDB-Cidadania e Renovação Solidária (PRD e Solidariedade), Republicanos, Podemos e PL, com 293 deputados - 7 minutos e 42 segundos;
  • Coligação Mais Bahia Mais Brasil com 202 representantes formada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e os partidos PSD, MDB, PSB, PDT e Avante - 5 minutos e 27 segundos;
  • Federação PSOL-REDE com 15 representantes - 50 segundos.

Quantidade total de inserções

  • Coligação Unidos Para Mudar a Bahia - 539
  • Coligação Mais Bahia Mais Brasil - 382
  • Federação PSOL/REDE - 58

Tempo no programa eleitoral, na ordem

  • Federação PSOL/REDE - 32 segundos
  • Coligação Mais Bahia Mais Brasil - 3 minutos e 30 segundos
  • Coligação Unidos Para Mudar a Bahia - 4 minutos e 57 segundos

Período de veiculação

  • 1º turno: de 28 de agosto a 1º de outubro.
  • 2º turno, se houver: de 9 a 23 de outubro.

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O regramento

O cálculo do tempo segue o artigo 47 da Lei 9.504/1997, que determina que 90% da duração total da propaganda sejam repartidos proporcionalmente ao tamanho das bancadas de deputados federais das legendas que compõem cada coligação. Os 10% restantes são divididos igualmente entre todos os partidos e federações que cumpriram a cláusula de desempenho nas eleições de 2022.

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Tags

eleições bahia Inserções propaganda eleitoral tempo

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