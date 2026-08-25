Ministro Flávio Dino participará de aula pública na Ufba

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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), participará de uma aula pública na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesta sexta-feira, 28. A reunião começa a partir das 9h, no auditório da entidade.

Com o tema “Direitos Fundamentais e Processos Estruturais”, o encontro integra a programação do XVI EBAT (Encontro Baiano da Advocacia Trabalhista), promovido pela Associação Baiana da Advocacia Trabalhista (ABAT).

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O evento também é realizado pela Faculdade de Direito da UFBA e pelo Centro Acadêmico Ruy Barbosa (CARB).

O ministro estará presente no segundo dia do XVI EBAT, contando com a presença de alunos, magistrados, professores e estudantes. De acordo com a ABAT, a presença de Dino reforça a programação e amplia o diálogo entre os profissionais de Direito de Salvador.

O encontro, que acontecerá no auditório da UFBA, tem como objetivo aproximar a comunidade de discussões relacionadas ao sistema de Justiça e às transformações nas relações de trabalho no Brasil.