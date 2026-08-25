Do Barradão ao jogo da política, a banda podre sempre está presente

O senhor que no jornal de domingo encheu a bola do Barradão dizendo que ele só levou maravilhas para o bairro de Canabrava não esqueceu de falar da banda podre, como o assassinato de dois torcedores do Bahia no Ba-Vi do último domingo?

A pergunta aí vem de Elias Santos, comerciante em Canabrava. Não, amigo. A tal banda podre infelizmente não é do Barradão. Quem dera fosse, seria fácil extirpar.

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A magnitude que anima alguns a se achar no direito de cometer o pior dos pecados, tirar a vida de outro por motivo torpe, é da vida, está no futebol, na política e na religião. O Barradão foi apenas mais um palco, como a Fonte Nova também. É triste, sem dúvida, mas não é nem dos estádios e nem do futebol.

Sujeira – Veja você que agora estamos em campanha eleitoral. É tanta carniça em nome do amor, que até nós, já acostumados com isso, nos assustamos. Aí você perguntaria se não é sonhar demais. Da forma como nossa sociedade é configurada, talvez sim, mas há esperança.

No nosso jogo político mesmo há um exemplo notável. Em 2020, quando a pandemia da Covid bateu, Rui Costa governador, ACM Neto prefeito de Salvador, atores hoje duelando no cenário 2026, um candidato a senador, outro a governador, largaram suas diferenças de lado e uniram forças em favor do inimigo comum, o corona. Agora vemos com clareza que o que deveria ser regra é a exceção.

Como você pode ver, do lixo físico Canabrava se livrou. Do moral, é mais difícil, também depende de nós.

Wilson pede Operação de Guerra já, contra efeitos do El Niño

No encontro Diálogos Federativos -– Emergências Climáticas 2026-2027, promovido virtualmente pela Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), bateu forte.

Ele disse que o governo deve desencadear já uma ‘operação de guerra’ para garantir o abastecimento de água para municípios que já enfrentam situações adversas que serão muito mais agravadas com os efeitos do El Niño.

– Precisamos agir rápido para garantir que os municípios que mais precisam estejam preparados.

Ele defende a contratação de carros-pipa, a ampliação dos sistemas de abastecimento e a instalação de poços já perfurados nos pontos mais vulneráveis do semi-árido.

– Os municípios com as menores receitas ironicamente são os que mais precisam.

Apoio para os epilépticos

Os advogados Josalto Alves e Welson Ramos celebraram ontem o acordo de parceria firmado com a Associação Bahiana de Pessoas com Epilepsia (ABPEFA), que é presidida pela jornalista Alessandra Conceição.

A parceria visa facilitar aos associados assistência jurídica das Pessoas Com Deficiência (PCD), segundo Josalto, ‘um pouquinho mais de apoio para gente que já tem muito pouco’.

No 2 de Julho, TCU também vai funcionar em Salvador

Gildásio Penedo, presidente do Tribunal de Contas da Bahia (TCE), celebrou os 111 anos da entidade sexta e entre os homenageados estava o ministro Jorge Oliveira, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), que recebeu a Medalha do Mérito Ruy Barbosa.

Jorge Oliveira, que estava ao lado dos colegas também ministros do TCU Bruno Dantas e Walton Alencar, prometeu algo inédito na história baiana. Já que no 2 de Julho a capital do Brasil será transferida para a Bahia, conforme projeto do deputado Leo Prates (UB), ano que vem o TCU também virá para cá fazer sessão especial, mas institucional. Gildásio diz que é um ganho e tanto para os baianos.

– Sem dúvida, a Bahia fica maior.

REGISTROS

Morro e Boipeba

Cláudio Brito, secretário de Turismo de Cairu, lança oficialmente quinta (15h) na Pirambeira (Rua Guillard Muniz, Pituba) os Festivais da Primavera de Morro de São Paulo e Boipeba. Pretende reunir imprensa e empresários para abrir o primavera-verão que vai esquentar o turismo no Arquipélago de Cairu.

Mobilidade sem controle

Mobilidade sem controle – a falha silenciosa que custa caro à sociedade, é o livro que Smith Neto, especialista em mobilidade e segurança viária, lança sexta próxima (17h30), na Livraria Leitura do Shopping da Bahia.

E fica Ceni?

Os torcedores do Vitória que no dia do jogo contra o Botafogo gritaram ‘Fica, Ceni!’ passaram ontem em frente ao Hospital Veterinário de Salvador, de cara com o Barradão, onde fizeram a festa, calados. De lá de dentro uma moça gritou: ‘E Ceni, fica ou não fica?’. A resposta foi o silêncio.

Neurodivergentes

A Alba realiza hoje durante o dia o III Fórum Legislativo: Avaliação visual como etapa fundamental na análise dos neurodivergentes. O encontro é puxado pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos).