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LEVI VASCONCELOS

Do Barradão ao jogo da política, a banda podre sempre está presente

Onda de violência no futebol baiano causa preocupação após morte de torcedores

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
| Atualizada em
Barradão no desenvolvimento do bairro de Canabrava em Salvador
Barradão no desenvolvimento do bairro de Canabrava em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O senhor que no jornal de domingo encheu a bola do Barradão dizendo que ele só levou maravilhas para o bairro de Canabrava não esqueceu de falar da banda podre, como o assassinato de dois torcedores do Bahia no Ba-Vi do último domingo?

A pergunta aí vem de Elias Santos, comerciante em Canabrava. Não, amigo. A tal banda podre infelizmente não é do Barradão. Quem dera fosse, seria fácil extirpar.

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A magnitude que anima alguns a se achar no direito de cometer o pior dos pecados, tirar a vida de outro por motivo torpe, é da vida, está no futebol, na política e na religião. O Barradão foi apenas mais um palco, como a Fonte Nova também. É triste, sem dúvida, mas não é nem dos estádios e nem do futebol.

Sujeira – Veja você que agora estamos em campanha eleitoral. É tanta carniça em nome do amor, que até nós, já acostumados com isso, nos assustamos. Aí você perguntaria se não é sonhar demais. Da forma como nossa sociedade é configurada, talvez sim, mas há esperança.

No nosso jogo político mesmo há um exemplo notável. Em 2020, quando a pandemia da Covid bateu, Rui Costa governador, ACM Neto prefeito de Salvador, atores hoje duelando no cenário 2026, um candidato a senador, outro a governador, largaram suas diferenças de lado e uniram forças em favor do inimigo comum, o corona. Agora vemos com clareza que o que deveria ser regra é a exceção.

Como você pode ver, do lixo físico Canabrava se livrou. Do moral, é mais difícil, também depende de nós.

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Wilson pede Operação de Guerra já, contra efeitos do El Niño

No encontro Diálogos Federativos -– Emergências Climáticas 2026-2027, promovido virtualmente pela Secretaria de Relações Institucionais do governo federal, Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), bateu forte.

Ele disse que o governo deve desencadear já uma ‘operação de guerra’ para garantir o abastecimento de água para municípios que já enfrentam situações adversas que serão muito mais agravadas com os efeitos do El Niño.

– Precisamos agir rápido para garantir que os municípios que mais precisam estejam preparados.

Ele defende a contratação de carros-pipa, a ampliação dos sistemas de abastecimento e a instalação de poços já perfurados nos pontos mais vulneráveis do semi-árido.

– Os municípios com as menores receitas ironicamente são os que mais precisam.

Apoio para os epilépticos

Os advogados Josalto Alves e Welson Ramos celebraram ontem o acordo de parceria firmado com a Associação Bahiana de Pessoas com Epilepsia (ABPEFA), que é presidida pela jornalista Alessandra Conceição.

A parceria visa facilitar aos associados assistência jurídica das Pessoas Com Deficiência (PCD), segundo Josalto, ‘um pouquinho mais de apoio para gente que já tem muito pouco’.

No 2 de Julho, TCU também vai funcionar em Salvador

Gildásio Penedo, presidente do Tribunal de Contas da Bahia (TCE), celebrou os 111 anos da entidade sexta e entre os homenageados estava o ministro Jorge Oliveira, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), que recebeu a Medalha do Mérito Ruy Barbosa.

Jorge Oliveira, que estava ao lado dos colegas também ministros do TCU Bruno Dantas e Walton Alencar, prometeu algo inédito na história baiana. Já que no 2 de Julho a capital do Brasil será transferida para a Bahia, conforme projeto do deputado Leo Prates (UB), ano que vem o TCU também virá para cá fazer sessão especial, mas institucional. Gildásio diz que é um ganho e tanto para os baianos.

– Sem dúvida, a Bahia fica maior.

REGISTROS

Morro e Boipeba

Cláudio Brito, secretário de Turismo de Cairu, lança oficialmente quinta (15h) na Pirambeira (Rua Guillard Muniz, Pituba) os Festivais da Primavera de Morro de São Paulo e Boipeba. Pretende reunir imprensa e empresários para abrir o primavera-verão que vai esquentar o turismo no Arquipélago de Cairu.

Mobilidade sem controle

Mobilidade sem controle – a falha silenciosa que custa caro à sociedade, é o livro que Smith Neto, especialista em mobilidade e segurança viária, lança sexta próxima (17h30), na Livraria Leitura do Shopping da Bahia.

E fica Ceni?

Os torcedores do Vitória que no dia do jogo contra o Botafogo gritaram ‘Fica, Ceni!’ passaram ontem em frente ao Hospital Veterinário de Salvador, de cara com o Barradão, onde fizeram a festa, calados. De lá de dentro uma moça gritou: ‘E Ceni, fica ou não fica?’. A resposta foi o silêncio.

Neurodivergentes

A Alba realiza hoje durante o dia o III Fórum Legislativo: Avaliação visual como etapa fundamental na análise dos neurodivergentes. O encontro é puxado pelo deputado José de Arimatéia (Republicanos).

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Tags

coluna levi vasconcelos Política

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